Депутатам фракции Порошенко объяснили, как комментировать расследование Bihus.Info об угольных схемах Медведчука

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Twitter / Петр Порошенко

Информационный и аналитический отделы фракции партии «Европейская солидарность» подготовили для нардепов эфирные тезисы о том, как комментировать очередное расследование Bihus.Info о закупке угля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в 2014—2015 годах компаниями из орбиты Виктора Медведчука.

В документе, который есть в распоряжении «Бабеля», информацию о возможной причастности лидера «ЕС» к этой схеме называют «лживой» и «собственным мнением» журналистов.

«В третьей серии Бигуса уже нет ни одного лживого утверждения, что Порошенко поручал Медведчуку вести переговоры с террористами о поставках угля или что давал приказ возить туда наличные. И Денис Бигус, и Алиса Юрченко теперь отделяют утверждения от собственных мыслей словами «по моему мнению» или «мы предполагаем», — указывают авторы документа.

По мнению аналитиков «ЕС», это свидетельствует о том, что у журналистов «нет подтверждений и проверенной информации и они не хотят нести ответственность за распространение лжи».

Отметим, вообще тезисы разделены на два блока, один из них посвящен последней, третьей серии расследования, а другой — всему циклу в целом. Нардепам не рекомендуют самим поднимать вопрос о фильмах.

Также депутаты должны напоминать о роли Медведчука в вопросе переговоров об освобождении заложников и о том, что Порошенко «удалось вернуть домой около трех тысяч человек».

Авторы документа отмечают, что утверждения об обмене «трубы Медведчука» на Севастопольский морской завод являются «ложными».

«Предприятие, которое до войны принадлежало Инвестиционному фонду Петра Порошенко, после аннексии Крыма было конфисковано российской оккупационной властью. Руководство завода, которому удалось вывезти документацию из оккупированного Крыма, рискуя жизнью и свободой, перерегистрировало предприятие на подконтрольной территории Украины. А Шевченковский суд в 2016 году признал решение оккупационных властей о конфискации завода ничтожным — и это судебное решение действует сегодня», — отметили они.

В то же время депутатам советуют напоминать о квартире супругов Зеленских в Ялте и о том, что она была перерегистрирована по законам РФ, а также говорить, что обществу пытаются навязать мысль о связи Медведчука с Порошенко и это «черный пиар, который координирует команда Зеленского».

Кроме этого, представители «ЕС» должны приводить «доказательства сотрудничества Зеленского и Медведчука». Прежде всего — «неслыханное обогащение при президентстве Зеленского». В подтверждение своих слов нардепы могут цитировать данные рейтинга журнала «Фокус», согласно которому в 2018 году у Медведчука было $55 миллионов, а в 2020-м — уже $1,2 миллиарда.

Также аналитики «Европейской солидарности» советуют депутатам говорить, что Медведчук после победы Зеленского на президентских выборах стал нардепом и владельцем трех телеканалов, на которых «слуги народа» появлялись чаще, чем депутаты ОПзЖ.

Еще одним «доказательством сотрудничества», по мнению составителей тезисов, является то, что СНБО наложила санкции лишь на две компании Медведчука из ста, а после введения санкций в отношении нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление» им «начали заправлять Игорь Коломойский и Игорь Сечин, которого называют кошельком Путина».

Авторы документа отмечают, что битум для «Большого строительства» поставляет беларусский бизнесмен Николай Воробей, якобы связанный с Медведчуком, а заместителем главы ВСК по расследованию государственных измен назначен однопартиец Медведчука — бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Несмотря на обвинения в тяжком преступлении — государственной измене, Медведчуку позволили комфортно находиться на своей роскошной вилле, а не в тюрьме. Попытка прокуратуры изменить меру пресечения хотя бы на залог провалилась в суде», — указывают информационный и аналитический отделы фракции.