Bihus.Info опубликовал новые «пленки Медведчука» о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса и переговорах с боевиками

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Журналисты Bihus.Info обнародовали третью часть записей телефонных разговоров нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука про угольные контракты и переговоры с боевиками и представителями правительства РФ.

С начала войны в 2014 году значительная часть украинского угля оказалась под контролем боевиков. Несмотря на то, что представители украинской власти уверяли, что покупать уголь у них не будут, Медведчук вел переговоры с главарем боевиков «ДНР» Александром Захарченко, «министром обороны ДНР» Владимиром Кононовым и «омбудсменом ДНР» Дарьей Морозовой.

На пленках слышно, как кум российского президента Владимира Путина рассказывает замглавы правительства РФ Дмитрию Козаку, как уговаривал тогдашнего президента Петра Порошенко покупать уголь у боевиков. Впоследствии тот согласился, но якобы дал распоряжение Нацбанку открыть счет и выбрать компанию-посредник, через которую будут переводить деньги за уголь и которая будет продавать уголь «Центрэнерго». С этим не согласились в Кремле.

Также Медведчук предлагал поставлять уголь в Украину «бартером», например, в обмен на продукты. Однако в России с таким предложением тоже не согласились, заметив, что людям нужны деньги.

Кроме этого, Медведчук советовал Кремлю прекратить продажу своего угля, чтобы шантажировать Украину. Впоследствии политик заверил замглавы российского правительства Дмитрия Козака, что Украина готова платить, а возить наличные будет СБУ — «первый заместитель главы СБУ». Первый транш отправили боевикам 31 декабря 2014 года, а второй должен был быть 5 января.

Однако после поступления оплаты за уголь боевики не отправили его в Украину, потому Медведчуку пришлось просить Козака повлиять на них.

«По Донецку отгрузили только 27 вагонов — это на 1,5 млн гривен. А по Луганску вообще — даже еще транспорт не заказали и ничего не отгружали. Они передоплату получили 10 млн, по 5 млн, и мы собираемся завтра новый транш. А уголь только на 1,5 млн дали. И то эти вагоны еще даже не прошли эту... линию разграничения. То есть 27 вагонов отгрузили и все», — жаловался политик 4 января 2015 года в телефонном разговоре с замглавы правительства РФ.

Отметим, после этого разговора уголь таки отправили в полном объеме.

По данным Bihus.Info, Медведчук строил на поставках угля собственный бизнес. В частности, речь идет о двух компаниях из Гонконга, которые ранее уже возили уголь из России, но юридически причастность к ним кума Путина было сложно доказать, поскольку записаны не на него, — Arida Global Limited и Cortex Sales Limited. Посредничество на угле, по подсчетам журналистов, принесло Медведчуку примерно треть миллиарда гривен.