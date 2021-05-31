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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

НАТО ограничило доступ беларусской миссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил, что это одна из ответных мер на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и последующее задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

«Мы решили ограничить доступ беларусского персонала в штаб-квартиру НАТО», — сказал Столтенберг, но не уточнил, как именно будет ограничен доступ.

Столтенберг ранее назвал посадку лайнера и арест Протасевича «государственным угоном». Он требовал отпустить Протасевича и говорил, что к этому может быть причастна Россия.