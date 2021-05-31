Почтовый оператор Proton опроверг заявление Следкома Беларуси о двух письмах о бомбе в самолете Ryanair

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Швейцарский почтовый оператор Proton утверждает, что было только одно письмо о бомбе на борту рейса Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске. Ранее Следственный комитет Беларуси заявлял, что в аэропорт якобы поступили два письма о минировании самолета.

Об этом сообщает TUT.by.

Издание отмечает, что Proton дополнил свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair: «Только одно электронное письмо, отправленное в Беларусь».

Отметим, ранее в компании сообщали, что письмо о минировании было отправлено уже после того, как беларусские лиспетчеры развернули самолет в Минск.

В Следкоме Беларуси заявляли, что писем было два — первое до разворота самолета в Минск, а второе — после. Перед этим беларусские власти также утверждали, что письмо с сообщением о минировании получили от «боевиков ХАМАСа». Однако в ХАМАСе сразу это опровергли.

Директор департамента по авиации Министерства транспорта Беларуси Артем Сикорский также заявлял, что самолет совершил посадку в Минске, потому что другие прилегающие беларусские аэропорты, расположенные в Бресте и Гродно, в тот день не работали. Однако оппозиционный Telegram-канал «Беларусь головного мозга» отмечает, что сервис Flightradar зафиксировал отправку одного рейса из аэропорта Гродно 23 мая, но что это был за рейс — на Flightradar информации нет.