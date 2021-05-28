Беларусский оппозиционер Цепкало предложил собрать 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Беларусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать €11 млн на вознаграждение за арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его канале 27 мая.

«Вчера поздно ночью мы запустили новую гражданскую инициативу. Смысл этой инициативы в том, чтобы собрать достаточное количество средств и передать их в качестве вознаграждения тем представителям силовых структур или гражданского общества, которые совершат задержание и арест преступника № 1», — сказал он.

По словам Цепкало, технология создана так, что пожертвованные деньги будут резервироваться на счету человека, который их жертвует.

«Они не будут списываться до дня, пока Лукашенко не будет задержан и арестован. После этого деньги уйдут на специальный счет, который гарантированно, в соответствии с законодательством Евросоюза, пойдет на оплату вознаграждения тем людям, которые найдут в себе достаточное мужество, чтобы выполнить законы Республики Беларусь, чтобы осуществить международное правосудие», — добавил политик.

Также оппозиционер выразил убеждение, что внутри системы существует огромное количество «порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком».

«Я очень надеюсь, что на этот раз у нас получится», — резюмировал он.