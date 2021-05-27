ГФС обыскивает коммунальное предприятие, которое заказало строительство Подольско-Воскресенского моста

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Государственная фискальная служба проводит обыски коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева».

Об этом сообщается на странице ГФС.

Уголовное производство расследует уклонение от уплаты налогов при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр (Подольско-Воскресенский мост). Одна из компаний, которая строит мост, отражала в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками фиктивности. Цель обысков — изъять финансовые документы.