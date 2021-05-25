Беларусь направила Украине ноту протеста из-за «необоснованного» решения прекратить авиасообщение
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Andrew Milligan sumo / flickr
Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с 26 мая.
Об этом говорится в заявлении посольства.
В ноте указано, что беларусская сторона «с удивлением» восприняла решение украинской стороны прекратить авиасообщение. Беларусские дипломаты называют это решение «ничем не обоснованным, выглядящим особенно абсурдным».
В посольстве жалуются, что Украина приняла это решение из-за угрозы для иностранных граждан, но сама не может обеспечить безопасность посольства. Вероятно, речь идет об инциденте 22 мая — тогда в Киеве задержали беларуса, который хотел перебросить мешок с навозом в посольство.
Беларусские дипломаты также решили напомнить, сколько через их пункты пропуска въехало в Украину украинцев и сколько авиакомпания «Белавиа» заплатила украинской стороне за полеты на регулярных рейсах и за обслуживание в аэропортах Украины ($14 млн).
Решение Украины называют «авиационной блокадой», цель которой — нанести ущерб авиационной отрасли Беларуси. Перед этим глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что запрет европейским авиакомпаниям летать через Беларусь может увеличить доходы Украины — ведь они будут платить за транзит.
В посольстве надеются, что украинская сторона вернется «в русло уважительных и ответственных отношений».
Напомним, что со среды (26 мая) с 00:00 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета рейсом Афины — Вильнюс находится бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАС (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать на Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.