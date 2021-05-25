Беларусь направила Украине ноту протеста из-за «необоснованного» решения прекратить авиасообщение

Новости

Andrew Milligan sumo / flickr

Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с 26 мая.

Об этом говорится в заявлении посольства.

В ноте указано, что беларусская сторона «с удивлением» восприняла решение украинской стороны прекратить авиасообщение. Беларусские дипломаты называют это решение «ничем не обоснованным, выглядящим особенно абсурдным».

В посольстве жалуются, что Украина приняла это решение из-за угрозы для иностранных граждан, но сама не может обеспечить безопасность посольства. Вероятно, речь идет об инциденте 22 мая — тогда в Киеве задержали беларуса, который хотел перебросить мешок с навозом в посольство.

Беларусские дипломаты также решили напомнить, сколько через их пункты пропуска въехало в Украину украинцев и сколько авиакомпания «Белавиа» заплатила украинской стороне за полеты на регулярных рейсах и за обслуживание в аэропортах Украины ($14 млн).

Решение Украины называют «авиационной блокадой», цель которой — нанести ущерб авиационной отрасли Беларуси. Перед этим глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что запрет европейским авиакомпаниям летать через Беларусь может увеличить доходы Украины — ведь они будут платить за транзит.

В посольстве надеются, что украинская сторона вернется «в русло уважительных и ответственных отношений».

Напомним, что со среды (26 мая) с 00:00 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.