Байден заявил, что беларусский оппозиционер Протасевич снял видео под давлением. США готовят санкции

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Президент США Джо Байден назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске нарушением норм международного права, а захват журналиста Романа Протасевича — давлением на свободу прессы и на него самого как инакомыслящего.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что Протасевич, судя по всему, снял видео под принуждением. Отметим, что на видео он говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске летом и осенью 2020 года.

«Я присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы установить все обстоятельства дела. Я приветствую новость о том, что Европейский Союз призвал к целевым экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных», — отметил Байден.

После этого советник по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил с лидером демократической оппозиции Беларуси Светланой Тихановской.

«Господин Салливан решительно осудил наглую и опасную принудительную посадку 23 мая рейса Ryanair между двумя странами-членами ЕС и последовавшее за ней задержание журналиста Романа Протасевича», — рассказали в Белом доме.

Кроме этого, Салливан от имени США требует, чтобы в Беларуси провели свободные выборы под наблюдением ОБСЕ, и отметил, что Штаты вместе с ЕС будут привлекать к ответственности режим Лукашенко.