Лидеры ЕС решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз

Новости

Rock Cohen / Flickr

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на саммите решили запретить беларусским компаниям полеты в Евросоюз из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом говорится на сайте Европейского Совета и сообщает представитель президента Евросовета Баренд Лейтс.

Кроме того, лидеры стран ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью.

Лидеры стран ЕС также осудили задержания Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги, призвав немедленно их освободить и гарантировать им свободу передвижения.

Кроме того, Евросовет предложил ввести дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к событиям в Минске, а также призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать инцидент с приземлением самолета.

Напомним, перед этим Украина, Великобритания и Литва приняли решение прекратить авиасообщение с Беларусью. Великобритания также ввела персональные санкции против беларусских властей (в списке 99 человек), а Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Беларуси на 3 млрд евро.