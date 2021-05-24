Основатель NEXTA заявил, что редакция канала получила угрозы после задержания Протасевича
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Основатель беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степан Путило заявил, что после задержания в Минске бывшего главного редактора канала Романа Протасевича редакция получила «множество угроз».
Об этом он сообщил в комментарии «РБК».
«Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Беларусь не будут отвозить, а сразу на месте пристрелят, что офис взорвут и так далее», — рассказал Путило.
По его словам, редакция получала такие угрозы и в августе 2020 года, когда в Беларуси начались массовые протесты против режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Но сейчас, добавляет Путило, «эта волна вернулась». В то же время он говорит, что редакция канала «прилагает все усилия, чтобы минимизировать риски».
Также Путило рассказал, что ранее с Протасевичем обсуждали возможные угрозы, в том числе то, «что все-таки не стоит летать над Беларусью». «Даже над дружественными Лукашенко странами СНГ это опасно», — подчеркнул оппозиционер.
В то же время, он говорит, что экстренная посадка самолета в Минске «стала полной неожиданностью». «Беларусь нарушила все возможные международные нормы, моральное право», — подчеркнул Путило.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Через сутки после задержания появилось первое видео с Протасевичем, которое опубликовал провластный Telegram-канал. В нем он говорит, что находится в СИЗО в Минске и «продолжает сотрудничать со следствием».
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, получили от «солдат ХАМАСа». Само движение отрицает причастность.
- Ryanair назвала инцидент «актом авиационного пиратства». Украина, Великобритания и Литва прекратили авиасообщение с Беларусью. Великобритания ввела персональные санкции против беларусских властей (в списке 99 человек), а Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Беларуси на 3 млрд евро.
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.