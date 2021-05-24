Основатель NEXTA заявил, что редакция канала получила угрозы после задержания Протасевича

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Основатель беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степан Путило заявил, что после задержания в Минске бывшего главного редактора канала Романа Протасевича редакция получила «множество угроз».

Об этом он сообщил в комментарии «РБК».

«Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Беларусь не будут отвозить, а сразу на месте пристрелят, что офис взорвут и так далее», — рассказал Путило.

По его словам, редакция получала такие угрозы и в августе 2020 года, когда в Беларуси начались массовые протесты против режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Но сейчас, добавляет Путило, «эта волна вернулась». В то же время он говорит, что редакция канала «прилагает все усилия, чтобы минимизировать риски».

Также Путило рассказал, что ранее с Протасевичем обсуждали возможные угрозы, в том числе то, «что все-таки не стоит летать над Беларусью». «Даже над дружественными Лукашенко странами СНГ это опасно», — подчеркнул оппозиционер.

В то же время, он говорит, что экстренная посадка самолета в Минске «стала полной неожиданностью». «Беларусь нарушила все возможные международные нормы, моральное право», — подчеркнул Путило.