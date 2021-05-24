Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью. ICAO созвала срочное заседание
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Facebook / Fly UIA
Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
В комментарии Интерфакс-Украина секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что все рейсы из Украины будут лететь в обход Беларуси.
По его словам, задержание белорусского оппозиционного журналиста в Минске — это открытый вызов всему демократическому миру и наглое пренебрежение международными нормами.
Решение принято по поручению президента.
Тем временем, Международная организация гражданской авиации (ICAO) созвала на 27 мая срочное заседание, на котором будет присутствовать 36 дипломатических представителей.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, получили от «солдат ХАМАСа».
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