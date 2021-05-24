Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью. ICAO созвала срочное заседание

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Facebook / Fly UIA

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В комментарии Интерфакс-Украина секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что все рейсы из Украины будут лететь в обход Беларуси.

По его словам, задержание белорусского оппозиционного журналиста в Минске — это открытый вызов всему демократическому миру и наглое пренебрежение международными нормами.

Решение принято по поручению президента.

Тем временем, Международная организация гражданской авиации (ICAO) созвала на 27 мая срочное заседание, на котором будет присутствовать 36 дипломатических представителей.