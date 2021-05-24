99 лиц. Великобритания ввела персональные санкции против беларусских властей

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Великобритания ввела новые санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Министр иностранных дел Доминик Рааб во время встречи с членами парламента сообщил, что санкции введены против 99 физических и юридических лиц, передает The Guardian.

Список подсанкционных лиц пока еще не обнародован.

Сегодня, 24 мая, министр транспорта Великобритании Грант Шеппс сообщил, что британское Управление гражданской авиации получило указание требовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, «чтобы обеспечить безопасность пассажиров». Кроме того, приостановлено действие разрешения Белавиа» на полеты в Соединенном Королевстве.

От полетов через РБ уже отказались AirBaltic и Wizz Air, на очереди — польская LOT. Также авиасообщение прекратила Литва. Соответствующее поручение дал и президент Владимир Зеленский.