Силовики обыскивают горсовет Кривого Рога из-за тендерных закупок на 1,7 млрд гривен

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Государственная фискальная служба

Правоохранители разоблачили незаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете.

Об этом сообщается на странице Государственной фискальной службы.

В течение 2018 — 2021 годов через систему тендерных закупок горсовет заключил договоры с частными компаниями на закупку товаров общей стоимостью более 1,7 млрд гривен. Правоохранители выяснили, что эти компании имеют признаки фиктивности, и при содействии должностных лиц использовались для уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств. В горсовете проходят обыски для изъятия документов.