Правоохранители провели обыски в «Киевтеплоэнерго»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / НАБУ
Столичные прокуроры совместно с ГУ ГФС в Киеве провели обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в своем Facebook.
«Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2019—2020 годов по заказу КП «Киевтеплоэнерго» проводило работы по реконструкции тепловых сетей, капитального ремонта аварийных участков тепловых сетей по объектам и жилым домам города Киева на общую сумму 260 миллионов гривен. При этом указанная подрядная организация выполнила их не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов», — говорится в сообщении.
Также они установили, что субподрядные работы и поставки товаров проводили предприятия с признаками фиктивности. Поэтому обыски провели как в офисах предприятия, так и на «Киевтеплоэнерго».
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — председателя исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры.
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. В Офисе президента слова мэра считают необоснованными.