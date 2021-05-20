СМИ: Президент Чехии 10 дней игнорировал отчет спецслужб о причастности России к взрывам на складах
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Президент Чехии Милош Земан 10 дней не знакомился с отчетом спецслужб о причастности ГРУ России к взрывам на складах во Врбетице.
Об этом пишет издание Denik N со ссылкой на собственные источники.
Сам Земан впервые прокомментировал эту ситуацию во время телеобращения 26 апреля. Тогда же он заявил, что ознакомился с отчетом 17 апреля, за день до того, как премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек объявили о высылке российских дипломатов.
Но, как стало известно СМИ, в Администрацию президента отчет поступил еще 7 апреля. Десять дней он лежал без внимания Земана. Источники отмечают, что, скорее всего, президенту даже не сообщили о нем, и он не знал о существовании отчета.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия. Впоследствии премьер Чехии призвал страны ЕС выслать по меньшей мере по одному российскому дипломату.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организовало подразделение 29155 ГРУ России, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украине. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей были и отравители Скрипалей в Великобритании — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта группа причастна к двум попыткам отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.
- 14 мая Россия создала список «недружественных стран». В него вошли Чехия и США. МИД Чехии назвал этот шаг эскалацией конфликта.