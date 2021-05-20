СМИ: Президент Чехии 10 дней игнорировал отчет спецслужб о причастности России к взрывам на складах

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Президент Чехии Милош Земан 10 дней не знакомился с отчетом спецслужб о причастности ГРУ России к взрывам на складах во Врбетице.

Об этом пишет издание Denik N со ссылкой на собственные источники.

Сам Земан впервые прокомментировал эту ситуацию во время телеобращения 26 апреля. Тогда же он заявил, что ознакомился с отчетом 17 апреля, за день до того, как премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек объявили о высылке российских дипломатов.

Но, как стало известно СМИ, в Администрацию президента отчет поступил еще 7 апреля. Десять дней он лежал без внимания Земана. Источники отмечают, что, скорее всего, президенту даже не сообщили о нем, и он не знал о существовании отчета.