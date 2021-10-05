У мене померла близька людина. Хочу організувати похорон, але всі намагаються мене «розвести». Що робити? Спокійно — похоронна інструкція «Бабеля»

Що робити? Кому телефонувати?

Для початку потрібно формально підтвердити, що людина справді померла. Тут усе залежить від обставин. Якщо вона довго хворіла, була старше 60 років і померла вдома — все досить просто.

Якщо це сталося в будній день до 15:00 — достатньо зателефонувати сімейному лікарю померлого. Інший лікар, у тому числі ваш, не підійде.

Якщо вже пізно або людина померла на вихідних — потрібно зателефонувати в швидку допомогу за номером 103, назвати свою адресу і пояснити ситуацію.

Потім потрібно зателефонувати в поліцію і чекати на приїзд наряду.

А якщо лікар і поліція не приїжджають?

Буває й таке. Особливо, якщо ніч або вихідні. Швидка може їхати кілька годин. Можна спробувати поквапити оператора, але, швидше за все, вам скажуть, що всі машини зайняті і на викликах. Те ж саме з поліцією. На жаль, ніякого універсального рецепта тут немає. Головне, хоч це й непросто, не нервувати і чекати приїзду лікарів і поліції. Памʼятайте, виклик цих служб безкоштовний — не варто пропонувати заплатити за приїзд. Іноді саме цього від вас і чекають, але такі схеми не варто заохочувати.

Вони приїхали. Що тепер?

Лікар повинен констатувати смерть і оглянути померлого — чи немає видимих слідів насильницької смерті. Простіше кажучи, має визначити, померла людина сама чи їй допомогли. Добре, якщо є якісь медичні довідки з діагнозами з лікарні, де людина лікувалася. Якщо ознак насильницької смерті немає, то після огляду тіла в присутності поліції лікар повинен видати довідку із зазначенням причини смерті.

Якщо лікар не може встановити причину на місці — тіло заберуть у морг для розтину. Зазвичай ця процедура не стосується людей похилого віку, які померли від старості або тривалої хвороби.

Якщо тіло відвезли в морг У морзі експерт розкриє труп і встановить причину смерті. Після цього потрібно звернутися в морг із паспортом померлого і отримати довідку із зазначенням причини смерті. З довідкою з моргу поїхати в РАЦС і отримати довідку про смерть. Забрати тіло з моргу, поховати або віддати на кремацію померлого.

Людина щойно померла, а мені вже телефонують з ритуальних бюро. Звідки у них мій номер?

Це неприємний момент, але зазвичай у лікарів і поліцейських є «свої» ритуальні агентства. Тільки-но людина подзвонить лікарю або в поліцію і повідомить про смерть родича, ті відразу передають контакти та адресу потенційного клієнта знайомим похоронщикам. За це вони отримують відсоток від суми похорону.

Часто буває, що ще до відʼїзду поліції в дверях вже товпляться представники кількох конкуруючих фірм. Зазвичай діють вони швидко і нахабно — щоб людина не встигла оговтатися від шоку. В такому стані простіше продати їй багато непотрібних і дорогих послуг. З одного боку, такі агенти зручні, не потрібно нічого вирішувати самому. З іншого — ви заплатите набагато більше, аніж якщо будете займатися похороном самі або наймете хороше ритуальне агентство. Різниця в цінах між сумлінними і поганими ритуальними агентствами приблизно така, як між таксистами на вокзалі, які «розводять» іноземців, і цивілізованим онлайн-сервісом таксі.

Важливий момент: ні в якому разі не віддавайте похоронним агентам документи, які видав лікар. Взагалі ніякі документи. І краще тримайте їх при собі.

Чому? Що може ще статися?

Ви маєте розуміти: просто забрати тіло і розпоряджатися ним без документів неможливо. Але якщо ви передали довідку з причиною смерті агентові, він може, наприклад, забрати тіло і відвезти його на зберігання. За добу такого зберігання похоронне агентство може взяти від 1 500 до 3 000 гривень, а подеколи й дорожче. Похорон у таких випадках навмисне відтягують.

Якщо не хочете переплачувати, краще за все рішуче відмовитися від послуг агентів. Будьте готові, що після цього вас почнуть вмовляти і залякувати: «Тіло потрібно якомога швидше відвезти, інакше зіпсується»; «Подивіться — він уже почорнів»; «Інші контори ще дорожчі». Все це типові прийоми похоронних агентів. За кілька годин з померлим нічого не трапиться.

Усі поїхали, і що робити далі?

Тепер варто зателефонувати в похоронне бюро. Так, у телефоні має бути номер надійного бюро, особливо, якщо близька людина довго хворіє.

Бюро треба попередити, що довідка від лікаря з причиною смерті вже на руках і можна забирати тіло. Після цього до вас приїдуть працівники бюро, упакують труп у спеціальний мішок і відвезуть його. Так, у цьому разі зберігання тіла в холодильнику теж буде платним, але набагато дешевшим. Після того як тіло забрали, варто домовитися про зустріч в офісі похоронного бюро. Якщо ваш родич помер під вечір, краще призначати зустріч на полудень наступного дня.

Наступного дня вранці потрібно із документами померлого і довідкою від лікаря поїхати в РАЦС — орган реєстрації актів цивільного стану. Там вам видадуть довідку про смерть. З нею можна їхати в похоронне бюро.

Як здійснити підпоховання урни або труни в могилу до родичів Щоб підпоховати людину або урну з прахом в могилу родичів, потрібно звернутися в адміністрацію кладовища. Туди потрібно подати оригінал і копії свідоцтва про смерть померлого, а також свідоцтво про поховання померлого раніше прямого родича: батька, матері, сина чи дочки. Щоб укласти договір на підпоховання, потрібно мати: свідоцтво про смерть померлого; згоду користувача місця поховання — тобто ваше або близьких родичів того, до чиєї могили здійснюють підпоховання; оригінал документа про смерть або свідоцтва про поховання першого похованого. Померлих ховають на кладовищі щоденно, крім великих релігійних свят, з 11:00 до 15:00 взимку і з 11:00 до 16:00 влітку. Кремацію здійснюють з 09:00 до 18:00, щодня, крім великих релігійних свят. Урна з прахом може до року зберігатися в крематорії безкоштовно.

У похоронному агентстві мені видали довгий список з цінами на послуги. Що з цього справді потрібно?

Ви ж розумієте: померлий свого похорону не побачить. Майже всі послуги в цьому списку — для вас та інших родичів. Потрібно визначитися, чого ви хочете: звичайного скромного похорону чи пишного поховання? Від цього залежить список послуг і їхня ціна. У будь-якому разі корисно знати, що похоронні бюро часто намагаються продати бонусні непотрібні послуги. Наприклад, бальзамування. Це спеціальна обробка тіла, яка має зупинити процес розкладання. Коштує від 1 000 гривень і вище. Якщо ви не збираєтеся ховати родича через тиждень, то бальзамування не потрібне. Ще вам можуть включити в прайс короваї, органічні свічки, розшиті золотими нитками покривала і навіть дезінфекцію квартири за кілька тисяч гривень. Уважно все вивчіть і викресліть те, що здається непотрібним. Швидше за все, воно таким і є.

Ось базовий набір і приблизні ціни в гривнях, якщо кремувати померлого в Києві:

перевезення тіла з помешкання в крематорій — 1 200

зберігання тіла — від 450 за добу

труна — від 1 000

хрест — від 450

покривала — від 200

урни — від 600

одягання — від 600

спалювання тіла — 500

Також варто вирішити, чи потрібні відспівування, поминальний обід або інші релігійні обряди. Це додаткові витрати. Можна замовити комплексний похорон, тоді всім буде займатися бюро. У багатьох агентствах є економ-пакети. Похорон під ключ і без розкоші обійдеться в 10—12 тисяч гривень, середнього рівня — від 20 тисяч гривень і вище. Якщо ви вирішили поховати родича без кремації, про місце на цвинтарі також можна домовитися з агентством.

Усе позаду. Потрібно ще щось знати?

Так. Після кремації або похорону вам видадуть довідку про похорон і документи для пенсійного фонду. Краще відразу зробити кілька копій. Пізніше потрібно піти в пенсійний фонд. Якщо ваш родич отримував пенсію, вам передбачена допомога на організацію похорону. Для цього знадобиться довідка про смерть, документи для пенсійного фонду, ваш паспорт і номер розрахункового рахунку, куди держава перекаже гроші. Сума допомоги — дві пенсії померлого.

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