У меня умер близкий человек. Хочу организовать похороны, но все пытаются меня «развести». Что делать? Спокойно ― похоронная инструкция «Бабеля»

Что делать? Кому звонить?

Для начала нужно формально подтвердить, что человек действительно умер. Тут все зависит от обстоятельств. Если он долго болел, был старше 60 лет и умер дома — все довольно просто.

Если это случилось в будний день до 15:00 — достаточно позвонить семейному врачу умершего. Другой врач, в том числе ваш, не подойдет.

Если уже поздно или человек умер на выходных — нужно позвонить в скорую помощь по номеру 103, сказать свой адрес и объяснить ситуацию.

Затем нужно позвонить в полицию и ждать приезда наряда.

А если врач и полиция не приезжают?

Бывает и такое. Особенно, если ночь или выходные. Скорая может ехать несколько часов. Можно попробовать поторопить оператора, но, скорее всего, вам скажут, что все машины заняты и на вызовах. То же самое с полицией. К сожалению, никакого универсального рецепта тут нет. Главное, хоть это и тяжело, не нервничать и ждать приезда врачей и полиции. Помните, вызов этих служб бесплатный — не стоит предлагать заплатить за приезд. Иногда именно этого от вас и ждут, но такие схемы не стоит поощрять.

Они приехали. Что теперь?

Врач должен констатировать смерть и осмотреть умершего — нет ли видимых следов насильственной смерти. Проще говоря, определить, умер человек сам или ему помогли. Хорошо, если есть какие-либо медицинские справки с диагнозами из больницы, в которой наблюдался человек. Если признаков насильственной смерти нет, после осмотра тела в присутствии полиции врач должен выдать справку с указанием причины смерти.

Если врач не может установить причину на месте — тело заберут в морг для вскрытия. Обычно эта процедура не касается пожилых людей, которые умерли от старости или продолжительной болезни.

Если тело увезли в морг В морге эксперт вскроет труп и установит причину смерти. После это нужно обратиться в морг с паспортом умершего и получить справку, где указана причина смерти. Со справкой из морга поехать в РАГС и получить справку о смерти. Забрать тело из морга, похоронить или кремировать умершего.

Человек только умер, а мне уже звонят из ритуальных бюро. Откуда у них мой номер?

Это неприятный момент, но обычно у врачей и полицейских есть «свои» ритуальные агентства. Как только человек звонит врачу или в полицию и сообщает о смерти родственника, те сразу передают контакты и адрес потенциального клиента знакомым похоронщикам. За это они получают процент от суммы похорон.

Часто бывает, что еще до отъезда полиции в дверях уже толпятся представители нескольких конкурирующих фирм. Обычно действуют они быстро и нагло — чтобы человек не успел оправиться от шока. В таком состоянии проще продать ему много ненужных и дорогих услуг. С одной стороны, такие агенты удобны, не нужно ничего решать самому. С другой — вы заплатите гораздо больше, чем если будете заниматься похоронами сами или наймете хорошее ритуальное агентство. Разница в ценах между добросовестными и плохими ритуальными агентствами примерно такая, как между таксистами на вокзале, которые «разводят» иностранцев, и цивилизованным онлайн-сервисом такси.

Важный момент: ни в коем случае не отдавайте похоронным агентам документы, которые выдал врач. Вообще никакие документы. И лучше держите их при себе.

Почему? Что может еще случиться?

Вы должны понимать: просто забрать тело и распоряжаться им без документов невозможно. Но если вы передали справку с причиной смерти агенту, он может, к примеру, забрать тело и увезти его на сохранение. За сутки такого хранения похоронное агентство может взять от 1 500 до 3 000 гривен, и даже дороже. Похороны в таких случаях нарочно оттягивают.

Если не хотите переплачивать, правильнее всего решительно отказаться от услуг агентов. Будьте готовы, что после этого вас начнут просить и запугивать: «Тело нужно как можно быстрее увезти, а то испортится»; «Посмотрите, он уже почернел»; «Другие конторы куда дороже». Все это типичные приемы похоронных агентов. За пару часов с умершим ничего не случится.

Все уехали, а дальше-то что делать?

Теперь стоит позвонить в похоронное бюро. Да, в телефоне должен быть номер надежного бюро, особенно, если близкий человек долго болеет.

Бюро нужно предупредить, что справка от врача с причиной смерти уже на руках и можно забирать тело. После этого к вам приедут работники бюро, упакуют труп в специальный мешок и увезут его. Да, в этом случае хранение тела в холодильнике тоже будет платным, но гораздо дешевле. После того как тело забрали, стоит договориться о встрече в офисе похоронного бюро. Если ваш родственник умер под вечер, лучше назначать встречу на обед следующего дня.

На следующий день утром нужно с документами умершего и справкой от врача поехать в РАГС — орган регистрации актов гражданского состояния. Там вам выдадут справку о смерти. С ней можно ехать в похоронное бюро.

Как подзахоронить урну или гроб в могилу к родственникам Чтобы подзахоронить человека или урну с прахом в могилу родственников, нужно обратиться в администрацию кладбища. Туда нужно подать оригинал и копии свидетельства о смерти умершего, удостоверение о захоронении умершего ранее прямого родственника: отца, матери, сына или дочери. Чтобы заключить договор на подзахоронение, нужно иметь: свидетельство о смерти умершего; согласие пользователя места захоронения — то есть ваше или близких родственников того, к чей могиле подзахоранивают; оригинал документа о смерти или свидетельства о захоронении первого похороненного. Умерших хоронят на кладбище каждый день, кроме крупных религиозных праздников, с 11:00 до 15:00 зимой и с 11:00 до 16:00 летом. Кремируют с 09:00 до 18:00, ежедневно, кроме крупных религиозных праздников. Урна с прахом может до года храниться в крематории бесплатно.

В похоронном агентстве мне выдали длинный список с ценами услуг. Что из этого действительно необходимо?

Вы же понимаете: умерший своих похорон не увидит. Почти все услуги в этом списке — для вас и других родственников. Нужно определиться, что вы хотите: обычные скромные похороны или пышное погребение? От этого зависит список услуг и их цена. В любом случае полезно знать, что похоронные бюро часто пытаются продать бонусные ненужные услуги. Например, бальзамирование. Это специальная обработка тела, которая должна остановить процесс разложения. Стоит от 1 000 гривен и выше. Если вы не собираетесь хоронить родственника через неделю, бальзамирование излишне. Еще вам могут включить в прайс караваи, органические свечи, расшитые золотыми нитками покрывала и даже дезинфекцию квартиры за несколько тысяч гривен. Внимательно все изучите и вычеркните то, что кажется ненужным. Скорее всего, оно таким и есть.

Вот базовый набор и примерные цены в гривнах, если кремировать умершего в Киеве:

перевозка тела из дома в крематорий — 1 200

сохранение тела — от 450 за сутки

гроб — от 1 000

крест — от 450

покрывала — от 200

урны — от 600

одевание — от 600

сжигание тела — 500

Также стоит решить, нужны ли отпевание, поминальный обед и другие религиозные обряды. Это дополнительные траты. Можно заказать комплексные похороны, тогда всем будет заниматься бюро. Во многих агентствах есть эконом-пакеты. Похороны под ключ и без роскоши обойдутся в 10—12 тысяч гривен, среднего уровня — от 20 тысяч гривен и выше. Если вы решили похоронить родственника без кремации, о месте на кладбище также можно договориться с агентством.

Все позади. Нужно еще что-то знать?

Да. После кремации или похорон вам выдадут справку о похоронах и документы для пенсионного фонда. Лучше сразу сделать несколько копий. После нужно пойти в пенсионный фонд. Если ваш родственник получал пенсию, вам положена помощь на организацию похорон. Для этого понадобится справка о смерти, документы для пенсионного фонда, ваш паспорт и номер расчетного счета, куда государство переведет деньги. Сумма помощи — две пенсии умершего.

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