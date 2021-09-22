Дорослим треба робити щеплення від правця? А від кору? Де такі вакцини отримати? Крім коронавірусу, в Україні роблять щеплення від багатьох інших хвороб і не тільки дітям ― розповідаємо деталі з головним експертом МОЗ

Від яких хвороб в Україні взагалі необхідно робити щеплення?

Їх десять, усі внесені в Державний календарний план вакцинації. Це щеплення від гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту та ХІБ-інфекції. Усі ці вакцини безплатні. Також у МОЗ планують із 2022 року проводити щеплення новонароджених від пневмококової інфекції.

Від майже усіх названих хвороб щеплять лише дітей до 14 років ― цим процесом опікуються в дитячих поліклініках, дитсадках і школах. Більшості вакцин, отриманих у дитинстві, має бути достатньо для захисту на все життя. А от від дифтерії та правця треба вакцинуватися кожні 10 років.

Луцька центральна районна лікарня

Чим небезпечні ці хвороби? Вірус гепатиту В вражає печінку. Його тривалий вплив може викликати цироз або рак органу.

Туберкульоз ― інфекція дихальних шляхів. Також може вражати кістки, а у дітей віком до одного року ― викликати менінгіт.

Вірус кору набагато заразніший за коронавірус, він є однією з головних причин дитячої смертності. Хвороба може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку, інвалідності та смерті.

Паротит , також відомий як свинка . Вражає підшлункову, слинні та статеві залози, у рідкісних випадках призводить до смерті.

Якщо в дітей краснуха минає з легкими симптомами, заражені нею вагітні жінки в 90 відсотках випадків передають вірус плоду. Це може викликати в новонароджених порушення слуху, зору, вади серця, цукровий діабет та інші хвороби.

Кашлюк ― запалення дихальних шляхів, що призводить до спазматичного кашлю і може спровокувати зупинку дихання.

Дифтерія проявляється у вигляді ангіни, під час якої у горлі утворюються плівки, що ускладнюють дихання. Хвороба може бути смертельною.

Правцю властиві сильні судоми, що можуть призвести до перелому кісток.

Вірус поліомієліту вражає нервові клітини, відповідальні за рухи, і призводить до паралічу.

ХІБ-інфекція , або ж гемофільна інфекція, може спричинити розвиток пневмонії, менінгіту, отиту, артриту і сепсису.

Пневмококова інфекція теж викликає сепсис, менінгіт та пневмонію, а серед її довгострокових наслідків — втрата слуху, психічні порушення та судоми.

Не пригадую, щоб мені в останні 10 років робили укол від дифтерії чи правця. Що робити?

Якщо вас вакцинували від цих хвороб у дитинстві ― достатньо просто зробити чергове щеплення вакциною АДП-М, яка б пауза перед тим не була. Якщо ви не пригадуєте, щоб вас вакцинували у школі, записів про вакцинацію у вашій медичній картці немає, а тести на антитіла до дифтерії та/або правця негативні, треба пройти повний курс щеплення. Це три уколи: спочатку перша доза АДП-М, за місяць друга, за пів року ― третя.

Немає певності, що мені в дитинстві зробили всі потрібні щеплення. Як перевірити?

Дані про всі щеплення мають бути у вашій медичній картці. Якщо потрібного запису там немає або є, але ви підозрюєте, що ваш організм вразливий до якоїсь інфекції, варто перевіритись на антитіла до неї. Такі тести роблять у державних поліклініках.

Справді, бракує «дитячої» вакцини. Що робити?

Держава забезпечує такі вакцини лише для дорослих із груп ризику. Наприклад, вакциною від кору, паротиту й краснухи ― так званою вакциною КПК ― безплатно щеплять медиків, освітян, студентів, військових і учасників ООС. Так само з туберкульозом: цю вакцину надають тим, хто працюватиме із хворими на туберкульоз і не має антитіл до нього.

«Але можна вакцинуватись і власним коштом, ― каже Федір Лапій. ― Наприклад, від кору в Україну завозять вакцину індійського виробництва, яку можна придбати в аптеці та щепитись у приватному чи державному медичному центрі».

Де Україна закуповує вакцини? Це надійні виробники?

Так. Усі виробники вакцин, доступних в Україні, отримали попередню кваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

«Їхній виробничий процес постійно контролюють міжнародні фахівці, ― запевняє Лапій. ― Вони ж реагують на сигнали, якщо вакцина через проблеми з технологією виробництва могла викликати якісь порушення у стані здоровʼя». Також кожен виробник вакцин, якими щеплять в Україні, має міжнародний сертифікат GMP.

Гаразд, щепитимусь. Куди йти?

Зверніться до сімейного лікаря чи місцевого державного закладу охорони здоровʼя. Безплатні щеплення роблять також приватні клініки та лікарі-ФОП ― однак лише ті, які підписали договір з Національною службою здоровʼя. Також попередньо поцікавтеся, чи є у них потрібна вам вакцина. Якщо препарату у клінік чи лікарів біля вас немає ― зверніться до департаменту охорони здоровʼя своєї області.

Лікар призначив щеплення, а в мене температура і взагалі почуваюся не дуже. Іти вакцинуватись чи краще відкласти?

Гострий перебіг хвороби чи температура, вища за 38 градусів, ― привід відкласти вакцинацію. Також не варто вакцинуватись, якщо якийсь із компонентів препарату викликає у вас гостру алергію. Хімієтерапія, вживання стероїдних гормонів і СНІД можуть нівелювати ефект від вакцини ― проконсультуйтеся з цього приводу з лікарем. Вакциною проти кору, паротиту й краснухи та іншими вакцинами з живими вірусами не можна щепитись жінкам у період вагітності. Повний перелік протипоказань до проведення медичних щеплень можна знайти тут.

Зробили укол. Які побічні ефекти — норма, а які ні?

Типовою реакцією є незначний біль, почервоніння або свербіж у місці уколу. Може трохи підвищитись температура тіла. Невдовзі побічні ефекти минають.

Зрідка ― близько одного випадку на мільйон щеплень ― може статися анафілактичний шок, гостра алергічна реакція на якийсь із компонентів вакцини. Тому лікарі просять після введення вакцини ще пів години провести в лікарні ― про всяк випадок.

На ринку також є багато платних вакцин від різних хвороб. На які варто звернути увагу?

«Та на всі ― за винятком, якщо ви, наприклад, не плануєте їхати до країн, де є червоний тиф, ― переконує Лапій. ― Наприклад, я в неділю вакцинувався від жовтої лихоманки. Поки що не збираюсь їхати у країну, де ця хвороба поширена чи де вимагають сертифікат про відповідну вакцинацію, але була можливість щепитись ― і я нею скористався. Одна доза захищає на все життя, хай буде про всяк випадок».

Також Лапій заздалегідь вакцинувався проти пневмококової інфекції, це щеплення рекомендоване людям старшого віку. І радить не забувати про сезонне щеплення від грипу.