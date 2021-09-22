Взрослым надо делать прививки от столбняка? А от кори? Где получить такие вакцины? Кроме коронавируса, в Украине прививают от многих других болезней и не только детей — рассказываем детали с главным экспертом Минздрава

От каких болезней в Украине вообще нужно делать прививки?

Их десять, все внесены в Государственный календарный план вакцинации. Это прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и ХИБ-инфекции. Все эти вакцины бесплатны. Также в Минздраве планируют с 2022 года прививать новорожденных от пневмококковой инфекции.

От почти всех названных болезней прививают только детей до 14 лет — этим процессом занимаются в детских поликлиниках, детсадах и школах. Большинства вакцин, полученных в детстве, должно быть достаточно для защиты на всю жизнь. А вот от дифтерии и столбняка надо прививаться каждые 10 лет.

Луцкая центральная районная больница

Чем опасны эти болезни? Вирус гепатита В поражает печень. Его длительное воздействие может вызвать цирроз или рак органа.

Туберкулез — инфекция дыхательных путей. Также может поражать кости, а у детей до одного года — вызывать менингит.

Вирус кори гораздо заразнее коронавируса и является одной из главных причин детской смертности. Болезнь может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга, инвалидности и смерти.

Паротит , также известен как свинка. Поражает поджелудочную, слюнные и половые железы, в редких случаях приводит к смерти.

Если у детей краснуха проходит с легкими симптомами, зараженные ею беременные женщины в 90 процентах случаев передают вирус плоду. Это может вызвать у новорожденных нарушения слуха, зрения, пороки сердца, сахарный диабет и другие болезни.

Коклюш — воспаление дыхательных путей, которое приводит к спазматическому кашлю и может спровоцировать остановку дыхания.

Дифтерия проявляется в виде ангины, в ходе которой в горле образуются пленки, затрудняющие дыхание. Болезнь может быть смертельной.

Столбняку свойственны сильные судороги, которые могут привести к перелому костей.

Вирус полиомиелита поражает нервные клетки, ответственные за движения, и приводит к параличу.

ХИБ-инфекция, или гемофильная инфекция, может привести к развитию пневмонии, менингита, отита, артрита и сепсиса.

Пневмококковая инфекция тоже вызывает сепсис, менингит и пневмонию, а среди ее долгосрочных последствий — потеря слуха, психические нарушения и судороги.

Не помню, чтобы мне в последние 10 лет делали укол от дифтерии или столбняка. Что делать?

Если вас вакцинировали от этих болезней в детстве, достаточно просто сделать очередную прививку вакциной АДС-М, какой бы длительной пауза ни была перед этим. Если вы не помните, чтобы вас вакцинировали в школе, записей о вакцинации в вашей медицинской карточке нет, а тесты на антитела к дифтерии и/или столбняку отрицательные, надо пройти полный курс прививок. Это три укола: сначала первая доза АДС-М, через месяц вторая, через полгода — третья.

Нет уверенности, что мне в детстве сделали все необходимые прививки. Как это проверить?

Данные обо всех прививках должны быть в вашей медицинской карточке. Если нужной записи там нет или есть, но вы подозреваете, что ваш организм чувствителен к какой-то инфекции, стоит провериться на антитела к ней. Такие тесты делают в государственных поликлиниках.

Действительно, не хватает «детской» вакцины. Что делать?

Государство обеспечивает такие вакцины для взрослых из групп риска. Например, вакциной от кори, паротита и краснухи — так называемой вакциной КПК — бесплатно прививают медиков, педагогов, студентов, военных и участников ООС. Так же с туберкулезом: эту вакцину предоставляют тем, кто будет работать с больными туберкулезом и не имеет антител к нему.

«Но можно прививаться и за свой счет, — говорит Федор Лапий. — Например, от кори в Украину завозят вакцину индийского производства, которую можно приобрести в аптеке и привиться в частном или государственном медицинском центре».

Где Украина закупает вакцины? Это надежные производители?

Да. Все производители вакцин, доступных в Украине, получили предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения.

«Их производственный процесс постоянно контролируют международные специалисты, — уверяет Лапий. — Они реагируют на сигналы, если вакцина из-за проблем с технологией производства могла вызвать какие-то нарушения в состоянии здоровья». Также каждый производитель вакцин, которыми прививают в Украине, имеет международный сертификат GMP.

Хорошо, привьюсь. Куда идти?

Обратитесь к семейному врачу или в местное государственное учреждение здравоохранения. Бесплатные прививки делают также частные клиники и врачи-ФЛП — но только те, кто подписал договор с Национальной службой здоровья. Также предварительно поинтересуйтесь, есть ли у них нужная вам вакцина. Если препарата у клиник или врачей неподалеку от вас нет — обратитесь в департамент здравоохранения своей области.

Врач назначил прививки, а у меня температура и вообще чувствую себя не очень. Идти прививаться или лучше отложить?

Острое течение болезни или температура выше 38 градусов — повод отложить вакцинацию. Также не стоит прививаться, если какой-то из компонентов препарата вызывает у вас острую аллергию. Химиотерапия, употребление стероидных гормонов и СПИД могут нивелировать эффект от вакцины — проконсультируйтесь по этому поводу с врачом. Вакциной против кори, паротита и краснухи, а также другими вакцинами с живыми вирусами, нельзя прививаться женщинам во время беременности. Полный перечень противопоказаний к проведению медицинских прививок можно найти здесь.

Сделали укол. Какие побочные эффекты — норма, а какие нет?

Типичная реакция — незначительная боль, покраснение и зуд в месте укола. Может немного повыситься температура тела. Вскоре побочные эффекты проходят.

Изредка — около одного случая на миллион прививок — может случиться анафилактический шок, острая аллергическая реакция на какой-то из компонентов вакцины. Поэтому врачи просят после введения вакцины еще полчаса провести в больнице — на всякий случай.

На рынке также есть много платных вакцин от различных болезней. На какие стоит обратить внимание?

«Да на все — разве что, например, вы не планируете ехать в страны, где есть красный тиф, — убеждает Лапий. — Например, я в воскресенье вакцинировался от желтой лихорадки. Пока не собираюсь ехать в страну, где эта болезнь распространена или где требуют сертификат о соответствующей вакцинации, но была возможность привиться — и я ей воспользовался. Одна доза защищает на всю жизнь, пусть будет на всякий случай».

Также Лапий заранее вакцинировался против пневмококковой инфекции, эту прививку рекомендуют делать людям старшего возраста. И советует не забывать о сезонной прививке от гриппа.