Хочу позбутися непотрібного одягу. Що з ним робити? Викинути? Продати? Куди його віддати? Проста інструкція з адресами

У мене забагато речей. Як звільнити шафу? Яких речей варто позбутися?

Дістаньте одяг з шафи й уважно передивіться. Запитайте себе, чи подобається він вам та як часто ви його одягаєте. Залежно від цього розділіть речі на дві категорії: позбутися і залишити. Позбутися треба старого одягу, що давно втратив колір або має дірки чи інші дефекти. А також від того, який вам занадто малий або, навпаки, завеликий і в якому ви завжди почуваєтеся некомфортно. Відкладіть і речі, які ви не носили понад рік і від яких просто втомилися.

Добре, я все зібрав. Що з усім цим тепер робити?

Речі в хорошому стані можна продати або передати до благодійних організацій. Тоді вони стануть комусь у пригоді. Якщо вам здається, що одяг, який ви відібрали, вже навряд чи хтось носитиме — його можна здати на переробку. Тоді з нього виготовлять новий текстиль або інший матеріал. Також пошкоджений одяг приймають у притулках для тварин — порваний або розтягнутий светр може стати підстилкою, що зігріє тварину взимку.

Важливо! Перш ніж продавати речі або здавати їх на благодійність, не забудьте привести їх до ладу. Джинси, сорочки та інші текстильні вироби варто випрати та висушити. Взуття — помити.

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Де можна продати старі речі?

Найзручніше ― онлайн. Для продажу нового та злегка поношеного одягу добре підходять платформи Shafa та Kloomba. Тут можна сортувати речі за станом, кольором, брендами та розмірами. Термін розміщення оголошень необмежений.

Варто пам’ятати, що Shafa бере комісію — 7 відсотків від продажу кожної речі. На Kloomba теж є комісія, однак лише для суперпродавців ― вони мають платити 4 відсотки від продажу товару в обмін на розміщення оголошень у топі та інші привілеї.

Альтернативний варіант ― OLX. Сервіс не бере комісії з продажу, однак розмістити оголошення можна тільки на 30 діб.

Не хочу постійно переписуватися з покупцями. Чи можна просто здати кудись речі, а потім отримати гроші?

Так, вам підійдуть комісійні магазини. Їх доволі багато. Адреси крамниць можна подивитися онлайн і обрати найближчу. У подібних крамницях приймають брендові речі в хорошому стані. Пам’ятайте, якщо за кілька місяців річ не продадуть, її вам повернуть.

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Вирішив, що все-таки здам речі на благодійність. Куди їх відвезти?

Ось перелік благодійних організацій (режим роботи під час карантину потрібно уточнювати):

«Карітас». Міжнародна благодійна організація приймає одяг, взуття, посуд, іграшки та передає їх багатодітним родинам, сиротам, переселенцям і людям з інвалідністю. Речі можна залишити у спеціальному контейнері або здати у відділенні в Києві, Львові, Івано-Франківську та інших містах.

Адреси : У Києві — соціальний центр на вулиці Івана Микитенка, 7-Б; центр видачі товарів LeBoutique на вулиці Григорія Сковороди, 1. Усі адреси — тут.

Міжнародна благодійна організація приймає одяг, взуття, посуд, іграшки та передає їх багатодітним родинам, сиротам, переселенцям і людям з інвалідністю. Речі можна залишити у спеціальному контейнері або здати у відділенні в Києві, Львові, Івано-Франківську та інших містах. : У Києві — соціальний центр на вулиці Івана Микитенка, 7-Б; центр видачі товарів LeBoutique на вулиці Григорія Сковороди, 1. Усі адреси — тут. Червоний Хрест. Організація допомагає інтернатам, геріатричним пансіонатам, дитячим будинкам. Сюди можна передати жіночий, чоловічий та дитячий одяг, взуття, а також речі для дому: посуд, ковдри, набори постільної білизни. Речі можна здати в одному з пунктів збору, перед візитом потрібно зателефонувати.

Адреси: У Києві — просп. Науки, 15; вул. Вербицького, 18; вул. Матеюка, 15; вул. Миропільська, 19; вул. Тимошенка, 1-А; вул. Анрі Барбюса, 32; Контрактова площа, 12; вул. Волинська, 2; вул. Котовського, 33; вул. Софіївська, 10-Б. Усі адреси — тут.

Організація допомагає інтернатам, геріатричним пансіонатам, дитячим будинкам. Сюди можна передати жіночий, чоловічий та дитячий одяг, взуття, а також речі для дому: посуд, ковдри, набори постільної білизни. Речі можна здати в одному з пунктів збору, перед візитом потрібно зателефонувати. У Києві — просп. Науки, 15; вул. Вербицького, 18; вул. Матеюка, 15; вул. Миропільська, 19; вул. Тимошенка, 1-А; вул. Анрі Барбюса, 32; Контрактова площа, 12; вул. Волинська, 2; вул. Котовського, 33; вул. Софіївська, 10-Б. Усі адреси — тут. Благодійний магазин Laska . Крамниця збирає старий одяг, взуття, сумки, аксесуари, книги та предмети декору. Після цього 85 відсотків речей передають у дитячі будинки, центри для людей з інвалідністю, школи-інтернати, а 15 відсотків одягу продають. Кошти від продажу йдуть на благодійність і забезпечення магазинів. Речі можна здати в магазині або покласти в бокси.

Адреси: Київ, вул. Липинського, 3; вул. Малопідвальна, 15. Адреси боксів — тут .

. Крамниця збирає старий одяг, взуття, сумки, аксесуари, книги та предмети декору. Після цього 85 відсотків речей передають у дитячі будинки, центри для людей з інвалідністю, школи-інтернати, а 15 відсотків одягу продають. Кошти від продажу йдуть на благодійність і забезпечення магазинів. Речі можна здати в магазині або покласти в бокси. Київ, вул. Липинського, 3; вул. Малопідвальна, 15. Адреси боксів — . Благодійний шоурум «Светр» . Власники шоуруму збирають одяг, взуття, сумки й аксесуари. Найбільш якісні продають в Isntagram та на благодійних барахолках — на виручені кошті закуповують препарати для пацієнтів Київського онкоцентру. Інші речі віддають малозабезпеченим сім’ям.

Адреса: Київ, вул. Шовковична, 39/1.

. Власники шоуруму збирають одяг, взуття, сумки й аксесуари. Найбільш якісні продають в Isntagram та на благодійних барахолках — на виручені кошті закуповують препарати для пацієнтів Київського онкоцентру. Інші речі віддають малозабезпеченим сім’ям. Київ, вул. Шовковична, 39/1. Міжнародний благодійний фонд Гарних справ. Організація приймає чоловічий, жіночий та дитячий одяг, взуття, іграшки та побутову техніку, а потім передає малозабезпеченим сім’ям, людям з інвалідністю та з інших вразливих груп.

Адреса: Київ, вул. Саксаганського, 77.

Організація приймає чоловічий, жіночий та дитячий одяг, взуття, іграшки та побутову техніку, а потім передає малозабезпеченим сім’ям, людям з інвалідністю та з інших вразливих груп. Київ, вул. Саксаганського, 77. «Кураж базар». Найвідоміша київська барахолка проходить щороку і спрямовує усі кошти на благодійність. Тут можна продати чоловічий і жіночий одяг, взуття, аксесуари, платівки тощо. Щоб взяти участь у «Куражі», потрібно попередньо зареєструватися на сайті. Участь коштує 500 гривень. Найближча ймовірна дата «Куражу» — 15 травня.

Адреса: Київ, вул. Академіка Глушкова, 1.

Найвідоміша київська барахолка проходить щороку і спрямовує усі кошти на благодійність. Тут можна продати чоловічий і жіночий одяг, взуття, аксесуари, платівки тощо. Щоб взяти участь у «Куражі», потрібно попередньо зареєструватися на сайті. Участь коштує 500 гривень. Найближча ймовірна дата «Куражу» — 15 травня. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1. «Емаус – Оселя». Благодійна спільнота збирає у Львові одяг, взуття, книги та інші речі для безхатьків. Речі можна покласти в контейнери в місті або привезти до офісу організації.

Адреси: Львів, Майстерня добрих справ «Емаус – Оселя» — вул. Угорська, 2. Будинок спільноти — вул. І. Франка, 69. Адреси контейнерів — тут.

Благодійна спільнота збирає у Львові одяг, взуття, книги та інші речі для безхатьків. Речі можна покласти в контейнери в місті або привезти до офісу організації. Львів, Майстерня добрих справ «Емаус – Оселя» — вул. Угорська, 2. Будинок спільноти — вул. І. Франка, 69. Адреси контейнерів — тут. «Корпорація добрих справ» . Волонтерський центр допомагає родинам учасників АТО, переселенцям, багатодітним і малозабезпеченим сім’ям і надає їм одяг, засоби гігієни та інші необхідні речі.

Адреса: Львів, вул. Каганця, 45.

. Волонтерський центр допомагає родинам учасників АТО, переселенцям, багатодітним і малозабезпеченим сім’ям і надає їм одяг, засоби гігієни та інші необхідні речі. Львів, вул. Каганця, 45. Благодійний магазин «Добробутік» збирає, а потім продає одяг, взуття, біжутерію, аксесуари в хорошому стані. Усі гроші йдуть на благодійність — на них купують медичне обладнання для одеських лікарень. Речі можна здати у крамниці або покласти в контейнери, встановлені в місті.

Адреса: Одеса, вул. Грецька, 1-А. Адреси контейнерів — тут.

Ви щось казали про тварин. Що і куди відвезти?

До притулків можна приносити будь-який одяг, проте найкраще — теплі речі, які можна використати як підстилку. Наприклад, светри, пледи, пальта.

Варіантів, в який притулок привезти речі, багато. Якщо ви живете в Києві — до притулку «Сіріус» у Київській області. Адреса — тут. У Львові старі речі потрібні песикам і котикам у притулку «Милосердя» — тут. Речі в Одесі можна здати до притулку для тварин «Ковчег» — ось його адреса. Проте притулки для тварин є і в багатьох інших містах.

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Окей. А куди здавати речі на переробку?

H&M Україна . Шведський бренд приймає пошкоджені штани, футболки, спідню білизну, шкарпетки та інший текстиль будь-яких брендів. Не приймає взуття й аксесуари. За кожен пакет, у якому понад три одиниці одягу, дарують знижку на суму 40 гривень. Її можна витратити під час наступної покупки за умови, якщо це покупка на суму від 300 гривень.

Адреси: у Києві — торговий центр Lavina Mall (вул. Берковецька, 6-Д ), SkyMall (просп. Генерала Ватутіна, 2-Т), River Mall (Дніпровська набережна, 12), Dream Town (просп. Оболонський, 1-Б).

. Шведський бренд приймає пошкоджені штани, футболки, спідню білизну, шкарпетки та інший текстиль будь-яких брендів. Не приймає взуття й аксесуари. За кожен пакет, у якому понад три одиниці одягу, дарують знижку на суму 40 гривень. Її можна витратити під час наступної покупки за умови, якщо це покупка на суму від 300 гривень. у Києві — торговий центр Lavina Mall (вул. Берковецька, 6-Д ), SkyMall (просп. Генерала Ватутіна, 2-Т), River Mall (Дніпровська набережна, 12), Dream Town (просп. Оболонський, 1-Б). Zara. Бренд приймає текстиль та інші речі: взуття, куртки, аксесуари і навіть біжутерію. Одяг з бавовни, вовни чи поліестеру переробляють на нову тканину. Решту — на матеріали для будівельної чи автомобільної галузі, наприклад наповнювачі для сидінь чи подушок безпеки. Щоб здати речі, їх потрібно покласти у спеціальні бокси, які встановлені в усіх магазинах Zara.

Адреси: У Києві — вул. Хрещатик, 23; торгові центри Sky Mall (просп. Генерала Ватутіна, 2-Т), Dream Town (просп. Оболонський, 1-Б), River Mall (Дніпровська набережна, 12), Lavina Mall (вул. Берковецька, 6-Д ). Усі адреси магазинів — тут.



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