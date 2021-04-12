Хочу избавиться от ненужной одежды. Что с ней делать? Выбросить? Продать? Куда ее отдать? Простая инструкция с адресами

У меня много вещей. Как освободить шкаф? От каких вещей стоит избавиться?
Достаньте одежду из шкафа и внимательно просмотрите. Спросите себя, нравится ли она вам и как часто вы ее носите. В зависимости от этого разделите вещи на две категории: избавиться и оставить. Избавиться надо от старой одежды, которая давно потеряла цвет, с дырками или другими дефектами. А также от слишком тесной или, наоборот, большой и от той, в которой вы всегда чувствуете себя некомфортно. Отложите и те вещи, которые вы не носили больше года и от которых просто устали.
Хорошо, я все собрал. Что со всем этим теперь делать?
Вещи в хорошем состоянии можно продать или передать в благотворительные организации. Тогда они кому-нибудь еще послужат. Если вам кажется, что одежду, которую вы отобрали, уже вряд ли кто-то будет носить — ее можно сдать на переработку. Тогда из нее изготовят новый текстиль или другой материал. Также поврежденную одежду принимают в приютах для животных — порванный или растянутый свитер может стать подстилкой, которая согреет животное зимой.
Важно! Прежде чем продавать вещи или сдавать их на благотворительность, не забудьте привести их в порядок. Джинсы, рубашки и другие текстильные изделия следует постирать и высушить. Обувь — помыть.
Где можно продать старые вещи?
Удобнее всего — онлайн. Для продажи новой и слегка поношенной одежды хорошо подходят платформы Shafa и Kloomba. Здесь можно сортировать вещи по состоянию, цвету, брендам и размерам. Срок размещения объявлений неограничен.
Стоит помнить, что Shafa взимает комиссию — 7 процентов от продажи каждой вещи. На Kloomba тоже есть комиссия, но только для суперпродавцов — они должны платить 4 процента от продажи товара в обмен на размещение объявлений в топе и другие привилегии.
Альтернативный вариант — OLX. Сервис не берет комиссии с продажи, но разместить объявление там можно только на 30 дней.
Не хочу постоянно переписываться с покупателями. Можно просто сдать куда-то вещи, а затем получить деньги?
Да, вам подойдут комиссионные магазины. Их довольно много. Адреса магазинов можно посмотреть онлайн и выбрать ближайший. В подобных магазинах принимают брендовые вещи в хорошем состоянии. Помните, если за несколько месяцев вещь не продадут, ее вам вернут.
Решил, что все-таки сдам вещи на благотворительность. Куда их отвезти?
Вот перечень благотворительных организаций (режим работы во время карантина нужно уточнять):
- «Каритас». Международная благотворительная организация принимает одежду, обувь, посуду и игрушки и передает их многодетным семьям, сиротам, переселенцам и людям с инвалидностью. Вещи можно оставить в специальном контейнере или сдать в отделении в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и других городах.
Адреса: В Киеве — социальный центр на улице Ивана Микитенко, 7б; центр выдачи товаров LeBoutique на улице Григория Сковороды, 1. Все адреса — здесь.
- Красный Крест. Организация помогает интернатам, гериатрическим пансионатам, детским домам. Сюда можно передать женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, а также вещи для дома: посуду, одеяла, комплекты постельного белья. Вещи можно сдать в одном из пунктов сбора, перед визитом нужно позвонить.
Адреса: В Киеве — просп. Науки, 15; ул. Вербицкого, 18; ул. Матеюка, 15; ул. Миропольская, 19; ул. Тимошенко, 1а; ул. Анри Барбюса, 32; Контрактовая площадь, 12; ул. Волынская, 2; ул. Котовского, 33; улица Софиевская, 10б. Все адреса — здесь.
- Благотворительный магазин Laska. Магазин собирает старую одежду, обувь, сумки, аксессуары, книги и предметы декора. После этого 85 процентов вещей передают в детские дома, центры для людей с инвалидностью, школы-интернаты, а 15 процентов одежды продают. Средства от продажи идут на благотворительность и обеспечение магазинов. Вещи можно сдать в магазине или положить в боксы.
Адреса: Киев, ул. Липинского, 3; ул. Малоподвальная, 15. Адреса боксов — здесь.
- Благотворительный шоурум «Свитер». Владельцы шоурума собирают одежду, обувь, сумки и аксессуары. Самые качественные вещи продают в Isntagram и на благотворительных барахолках — на вырученные средства закупают препараты для пациентов Киевского онкоцентра. Остальные вещи отдают малообеспеченным семьям.
Адрес: Киев, ул. Шелковичная, 39/1.
- Международный благотворительный фонд Хороших дел. Организация принимает мужскую, женскую и детскую одежду, обувь, игрушки и бытовую технику, а затем передает их малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью и из других уязвимых групп.
Адрес: Киев, ул. Саксаганского, 77.
- «Кураж базар». Самая известная киевская барахолка проходит ежегодно и направляет все средства на благотворительность. Здесь можно продать мужскую и женскую одежду, обувь, аксессуары, пластинки и тому подобное. Чтобы принять участие в «Кураже», нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Участие стоит 500 гривен. Ближайшая возможная дата «Куража» — 15 мая.
Адрес: Киев, ул. Академика Глушкова, 1.
- «Эмаус — Оселя». Благотворительное сообщество собирает во Львове одежду, обувь, книги и другие вещи для бездомных. Их можно положить в контейнеры в городе или привезти в офис организации.
Адреса: Львов, Мастерская добрых дел «Эмаус — Оселя», ул. Венгерская, 2. Дом сообщества — ул. Ивана Франко, 69. Адреса контейнеров — здесь.
- «Корпорация добрых дел». Волонтерский центр помогает семьям участников АТО, переселенцам, многодетным и малообеспеченным семьям и передает им одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи.
Адрес: Львов, ул. Каганца, 45.
- Благотворительный магазин «Добробутик» собирает, а потом продает одежду, обувь, бижутерию и аксессуары в хорошем состоянии. Все деньги идут на благотворительность — на них покупают медицинское оборудование для одесских больниц. Вещи можно сдать в магазине или положить в контейнеры, установленные в городе.
Адрес: Одесса, ул. Греческая, 1а. Адреса контейнеров — здесь.
Вы что-то говорили о животных. Что и куда отвезти?
В приюты можно приносить любую одежду, но лучше всего — теплые вещи, которые можно использовать как подстилку. Например, свитеры, пледы, пальто.
Вариантов, в какой приют отвезти вещи, много. Если вы живете в Киеве — в приют «Сириус» в Киевской области. Адрес — здесь. Во Львове старые вещи нужны собачкам и котикам в приюте «Милосердие» — здесь. В Одессе вещи можно сдать в приют для животных «Ковчег», вот его адрес. Однако приюты для животных есть и во многих других городах.
Окей. А куда сдавать вещи на переработку?
- H & M Украина. Шведский бренд принимает поврежденные брюки, футболки, нижнее белье, носки и другой текстиль любых брендов. Не принимает обувь и аксессуары. За каждый пакет, в котором более трех единиц одежды, дарят скидку в размере 40 гривен. Ее можно использовать во время следующей покупки при условии, что это покупка на сумму от 300 гривен.
Адреса: в Киеве — торговый центр Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6д), SkyMall (просп. Генерала Ватутина, 2т), River Mall (Днепровская набережная, 12), Dream Town (просп. Оболонский, 1б).
- Zara. Бренд принимает текстиль и другие вещи: обувь, куртки, аксессуары и даже бижутерию. Одежду из хлопка, шерсти или полиэстера перерабатывают на новые ткани. Остальное — на материалы для строительной или автомобильной отрасли, например наполнители для сидений или подушек безопасности. Чтобы сдать вещи, их нужно положить в специальные боксы, которые установлены во всех магазинах Zara.
Адреса: В Киеве — ул. Крещатик, 23; торговые центры Sky Mall (просп. Генерала Ватутина, 2т), Dream Town (просп. Оболонский, 1б), River Mall (Днепровская набережная, 12), Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6б). Все адреса магазинов — здесь.
Режим работы во время карантина нужно уточнять.