Хочу избавиться от ненужной одежды. Что с ней делать? Выбросить? Продать? Куда ее отдать? Простая инструкция с адресами

У меня много вещей. Как освободить шкаф? От каких вещей стоит избавиться?

Достаньте одежду из шкафа и внимательно просмотрите. Спросите себя, нравится ли она вам и как часто вы ее носите. В зависимости от этого разделите вещи на две категории: избавиться и оставить. Избавиться надо от старой одежды, которая давно потеряла цвет, с дырками или другими дефектами. А также от слишком тесной или, наоборот, большой и от той, в которой вы всегда чувствуете себя некомфортно. Отложите и те вещи, которые вы не носили больше года и от которых просто устали.

Хорошо, я все собрал. Что со всем этим теперь делать?

Вещи в хорошем состоянии можно продать или передать в благотворительные организации. Тогда они кому-нибудь еще послужат. Если вам кажется, что одежду, которую вы отобрали, уже вряд ли кто-то будет носить — ее можно сдать на переработку. Тогда из нее изготовят новый текстиль или другой материал. Также поврежденную одежду принимают в приютах для животных — порванный или растянутый свитер может стать подстилкой, которая согреет животное зимой.

Важно! Прежде чем продавать вещи или сдавать их на благотворительность, не забудьте привести их в порядок. Джинсы, рубашки и другие текстильные изделия следует постирать и высушить. Обувь — помыть.

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Где можно продать старые вещи?

Удобнее всего — онлайн. Для продажи новой и слегка поношенной одежды хорошо подходят платформы Shafa и Kloomba. Здесь можно сортировать вещи по состоянию, цвету, брендам и размерам. Срок размещения объявлений неограничен.

Стоит помнить, что Shafa взимает комиссию — 7 процентов от продажи каждой вещи. На Kloomba тоже есть комиссия, но только для суперпродавцов — они должны платить 4 процента от продажи товара в обмен на размещение объявлений в топе и другие привилегии.

Альтернативный вариант — OLX. Сервис не берет комиссии с продажи, но разместить объявление там можно только на 30 дней.

Не хочу постоянно переписываться с покупателями. Можно просто сдать куда-то вещи, а затем получить деньги?

Да, вам подойдут комиссионные магазины. Их довольно много. Адреса магазинов можно посмотреть онлайн и выбрать ближайший. В подобных магазинах принимают брендовые вещи в хорошем состоянии. Помните, если за несколько месяцев вещь не продадут, ее вам вернут.

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Решил, что все-таки сдам вещи на благотворительность. Куда их отвезти?

Вот перечень благотворительных организаций (режим работы во время карантина нужно уточнять):

«Каритас». Международная благотворительная организация принимает одежду, обувь, посуду и игрушки и передает их многодетным семьям, сиротам, переселенцам и людям с инвалидностью. Вещи можно оставить в специальном контейнере или сдать в отделении в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и других городах.

Адреса: В Киеве — социальный центр на улице Ивана Микитенко, 7б; центр выдачи товаров LeBoutique на улице Григория Сковороды, 1. Все адреса — здесь.

Международная благотворительная организация принимает одежду, обувь, посуду и игрушки и передает их многодетным семьям, сиротам, переселенцам и людям с инвалидностью. Вещи можно оставить в специальном контейнере или сдать в отделении в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и других городах. В Киеве — социальный центр на улице Ивана Микитенко, 7б; центр выдачи товаров LeBoutique на улице Григория Сковороды, 1. Все адреса — здесь. Красный Крест. Организация помогает интернатам, гериатрическим пансионатам, детским домам. Сюда можно передать женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, а также вещи для дома: посуду, одеяла, комплекты постельного белья. Вещи можно сдать в одном из пунктов сбора, перед визитом нужно позвонить.

Адреса: В Киеве — просп. Науки, 15; ул. Вербицкого, 18; ул. Матеюка, 15; ул. Миропольская, 19; ул. Тимошенко, 1а; ул. Анри Барбюса, 32; Контрактовая площадь, 12; ул. Волынская, 2; ул. Котовского, 33; улица Софиевская, 10б. Все адреса — здесь.

Организация помогает интернатам, гериатрическим пансионатам, детским домам. Сюда можно передать женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, а также вещи для дома: посуду, одеяла, комплекты постельного белья. Вещи можно сдать в одном из пунктов сбора, перед визитом нужно позвонить. В Киеве — просп. Науки, 15; ул. Вербицкого, 18; ул. Матеюка, 15; ул. Миропольская, 19; ул. Тимошенко, 1а; ул. Анри Барбюса, 32; Контрактовая площадь, 12; ул. Волынская, 2; ул. Котовского, 33; улица Софиевская, 10б. Все адреса — здесь. Благотворительный магазин Laska. Магазин собирает старую одежду, обувь, сумки, аксессуары, книги и предметы декора. После этого 85 процентов вещей передают в детские дома, центры для людей с инвалидностью, школы-интернаты, а 15 процентов одежды продают. Средства от продажи идут на благотворительность и обеспечение магазинов. Вещи можно сдать в магазине или положить в боксы.

Адреса: Киев, ул. Липинского, 3; ул. Малоподвальная, 15. Адреса боксов — здесь .

Магазин собирает старую одежду, обувь, сумки, аксессуары, книги и предметы декора. После этого 85 процентов вещей передают в детские дома, центры для людей с инвалидностью, школы-интернаты, а 15 процентов одежды продают. Средства от продажи идут на благотворительность и обеспечение магазинов. Вещи можно сдать в магазине или положить в боксы. Киев, ул. Липинского, 3; ул. Малоподвальная, 15. Адреса боксов — . Благотворительный шоурум «Свитер». Владельцы шоурума собирают одежду, обувь, сумки и аксессуары. Самые качественные вещи продают в Isntagram и на благотворительных барахолках — на вырученные средства закупают препараты для пациентов Киевского онкоцентра. Остальные вещи отдают малообеспеченным семьям.

Адрес: Киев, ул. Шелковичная, 39/1.

Владельцы шоурума собирают одежду, обувь, сумки и аксессуары. Самые качественные вещи продают в Isntagram и на благотворительных барахолках — на вырученные средства закупают препараты для пациентов Киевского онкоцентра. Остальные вещи отдают малообеспеченным семьям. Киев, ул. Шелковичная, 39/1. Международный благотворительный фонд Хороших дел. Организация принимает мужскую, женскую и детскую одежду, обувь, игрушки и бытовую технику, а затем передает их малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью и из других уязвимых групп.

Адрес: Киев, ул. Саксаганского, 77.

Организация принимает мужскую, женскую и детскую одежду, обувь, игрушки и бытовую технику, а затем передает их малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью и из других уязвимых групп. Киев, ул. Саксаганского, 77. «Кураж базар». Самая известная киевская барахолка проходит ежегодно и направляет все средства на благотворительность. Здесь можно продать мужскую и женскую одежду, обувь, аксессуары, пластинки и тому подобное. Чтобы принять участие в «Кураже», нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Участие стоит 500 гривен. Ближайшая возможная дата «Куража» — 15 мая.

Адрес: Киев, ул. Академика Глушкова, 1.

Самая известная киевская барахолка проходит ежегодно и направляет все средства на благотворительность. Здесь можно продать мужскую и женскую одежду, обувь, аксессуары, пластинки и тому подобное. Чтобы принять участие в «Кураже», нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Участие стоит 500 гривен. Ближайшая возможная дата «Куража» — 15 мая. Киев, ул. Академика Глушкова, 1. «Эмаус — Оселя». Благотворительное сообщество собирает во Львове одежду, обувь, книги и другие вещи для бездомных. Их можно положить в контейнеры в городе или привезти в офис организации.

Адреса: Львов, Мастерская добрых дел «Эмаус — Оселя», ул. Венгерская, 2. Дом сообщества — ул. Ивана Франко, 69. Адреса контейнеров — здесь.

Благотворительное сообщество собирает во Львове одежду, обувь, книги и другие вещи для бездомных. Их можно положить в контейнеры в городе или привезти в офис организации. Львов, Мастерская добрых дел «Эмаус — Оселя», ул. Венгерская, 2. Дом сообщества — ул. Ивана Франко, 69. Адреса контейнеров — здесь. «Корпорация добрых дел». Волонтерский центр помогает семьям участников АТО, переселенцам, многодетным и малообеспеченным семьям и передает им одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Адрес: Львов, ул. Каганца, 45.

Волонтерский центр помогает семьям участников АТО, переселенцам, многодетным и малообеспеченным семьям и передает им одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи. Львов, ул. Каганца, 45. Благотворительный магазин «Добробутик» собирает, а потом продает одежду, обувь, бижутерию и аксессуары в хорошем состоянии. Все деньги идут на благотворительность — на них покупают медицинское оборудование для одесских больниц. Вещи можно сдать в магазине или положить в контейнеры, установленные в городе.

Адрес: Одесса, ул. Греческая, 1а. Адреса контейнеров — здесь.

Вы что-то говорили о животных. Что и куда отвезти?

В приюты можно приносить любую одежду, но лучше всего — теплые вещи, которые можно использовать как подстилку. Например, свитеры, пледы, пальто.

Вариантов, в какой приют отвезти вещи, много. Если вы живете в Киеве — в приют «Сириус» в Киевской области. Адрес — здесь. Во Львове старые вещи нужны собачкам и котикам в приюте «Милосердие» — здесь. В Одессе вещи можно сдать в приют для животных «Ковчег», вот его адрес. Однако приюты для животных есть и во многих других городах.

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Окей. А куда сдавать вещи на переработку?

H & M Украина. Шведский бренд принимает поврежденные брюки, футболки, нижнее белье, носки и другой текстиль любых брендов. Не принимает обувь и аксессуары. За каждый пакет, в котором более трех единиц одежды, дарят скидку в размере 40 гривен. Ее можно использовать во время следующей покупки при условии, что это покупка на сумму от 300 гривен.

Адреса: в Киеве — торговый центр Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6д), SkyMall (просп. Генерала Ватутина, 2т), River Mall (Днепровская набережная, 12), Dream Town (просп. Оболонский, 1б).

Шведский бренд принимает поврежденные брюки, футболки, нижнее белье, носки и другой текстиль любых брендов. Не принимает обувь и аксессуары. За каждый пакет, в котором более трех единиц одежды, дарят скидку в размере 40 гривен. Ее можно использовать во время следующей покупки при условии, что это покупка на сумму от 300 гривен. в Киеве — торговый центр Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6д), SkyMall (просп. Генерала Ватутина, 2т), River Mall (Днепровская набережная, 12), Dream Town (просп. Оболонский, 1б). Zara. Бренд принимает текстиль и другие вещи: обувь, куртки, аксессуары и даже бижутерию. Одежду из хлопка, шерсти или полиэстера перерабатывают на новые ткани. Остальное — на материалы для строительной или автомобильной отрасли, например наполнители для сидений или подушек безопасности. Чтобы сдать вещи, их нужно положить в специальные боксы, которые установлены во всех магазинах Zara.

Адреса: В Киеве — ул. Крещатик, 23; торговые центры Sky Mall (просп. Генерала Ватутина, 2т), Dream Town (просп. Оболонский, 1б), River Mall (Днепровская набережная, 12), Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6б). Все адреса магазинов — здесь.



Режим работы во время карантина нужно уточнять.