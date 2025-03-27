На прийомі у стоматолога від наркозу загинула дитина. Він небезпечний? Ні, якщо все зробити правильно. Відповідаємо на запитання, що хвилюють батьків, — разом з анестезіологом

Трагічні випадки після візиту до стоматолога Березень 2025 У Києві в 7-річного хлопчика зупинилось серце після наркозу. Він помер у швидкій, де його намагалися реанімувати медики. Лютий 2024 У Кривому Розі 14-річний хлопчик помер у реанімації наступного дня після того, як йому видалили зуб під наркозом. Грудень 2023 У Львові помер 5-річний хлопчик після того, як йому видалили зуби під наркозом. У нього зупинилось серце, він був у комі 37 діб. Поліція оголосила лікарці підозру — у неї немає кваліфікації для роботи з дітьми, а в лікарню вона подала підроблений сертифікат. Листопад 2023 У Тернополі у хлопчика віком 1 рік і 10 місяців під час операції під наркозом різко впав тиск. Він помер через гостру серцево-легеневу недостатність. Поліція повідомила лікарці про підозру, бо вона провела операцію, проігнорувавши протипоказання.

Які є види знеболювання у стоматології? Коли дитині потрібна саме загальна анестезія?

Існують три види знеболювання: місцева анестезія, загальна анестезія та седація.

Місцева анестезія — це укол біля ясен, від якого ділянка ротової порожнини втрачає чутливість. Зазвичай її використовують для болючих маніпуляцій, наприклад, коли лікар видаляє зуб або встановлює пломбу.

— це укол біля ясен, від якого ділянка ротової порожнини втрачає чутливість. Зазвичай її використовують для болючих маніпуляцій, наприклад, коли лікар видаляє зуб або встановлює пломбу. Загальну анестезію використовують, якщо у дитини алергія на препарат для місцевої анестезії, процедура займає багато часу або лякає дитину. Лікар оглядає дитину і складає план лікування. Якщо він розуміє, що дитина потребує загальної анестезії, то залучає анестезіолога. При загальній анестезії в дитині пригнічуються свідомість і рефлекси, її організм не відчуває болю. Під час операції анестезіолог має стежити за станом дитини: насамперед — за диханням, тиском, пульсом і частотою серцевих скорочень.

використовують, якщо у дитини алергія на препарат для місцевої анестезії, процедура займає багато часу або лякає дитину. Лікар оглядає дитину і складає план лікування. Якщо він розуміє, що дитина потребує загальної анестезії, то залучає анестезіолога. При загальній анестезії в дитині пригнічуються свідомість і рефлекси, її організм не відчуває болю. Під час операції анестезіолог має стежити за станом дитини: насамперед — за диханням, тиском, пульсом і частотою серцевих скорочень. У певних випадках лікар може призначити седацію замість загальної анестезії. Препарат вплине на роботу головного мозку і нервової системи: зменшить тривожність і дискомфорт. При легкій і середній седації дитина буде у свідомості та виконуватиме команди лікаря. Вона реагуватиме повільніше, ніж зазвичай. При глибокій — реагуватиме лише на сильні подразники, як-от біль в інших частинах тіла. Її організм працюватиме самостійно. Ротову порожнину знеболять місцевою анестезією. (Вважається, що седація має більше потенційних загроз для дитини.)

З якого віку можна робити анестезію?

Анестезію можна застосовувати в будь-якому віці, навіть для новонароджених. Але кожен випадок індивідуальний. Вид анестезії, який призначить анестезіолог, залежить від здоров’я дитини та складності запланованої процедури.

Які обстеження потрібно пройти перед загальною анестезією?

Перед операцією потрібно проконсультуватися у лікаря-анестезіолога. Він оцінить стан організму пацієнта, анатомічні особливості, ризики та потенційні ускладнення. Якщо пацієнт хворіє на інфекційні захворювання або вживає несумісні з анестетиками ліки, анестезіолог посуне дату операції. Після огляду він може призначити додаткові обстеження (загальний аналіз крові, коагулограму, кардіограму) або консультації в інших лікарів (ЛОРа, кардіолога, ендокринолога, гематолога).

З якими хворобами не можна робити анестезію?

Якщо дитина має супутні захворювання, анестезіолог може відтермінувати операцію. Наприклад, не можна робити анестезію дитині, у якої є симптоми гострого респіраторного вірусного захворювання. У цьому випадку анестезіолог наполягатиме на тому, що операцію потрібно відкласти — і провести її за два-чотири тижні після того, як дитина одужає. Але якщо стан дитини критичний і операція потрібна терміново, її проводять попри ризики.

Якщо у дитини є хронічні хвороби або алергія на анестетики, анестезіолог обере препарати, які не нашкодять пацієнту. Він також готує план дій на випадок, якщо під час операції виникнуть ускладнення.

Скільки часу перед процедурою не можна їсти й пити? І чому важливо дотримуватися цих рекомендацій?

Їсти або пити перед анестезією може бути небезпечно. Щоб її ввести, пацієнта можуть положити горизонтально, і тоді вміст шлунку може затекти в дихальні шляхи та легені. Тому анестезіолог порекомендує термін «голодної паузи». Для різних пацієнтів він може бути різний.

Зазвичай, якщо дитина на грудному годуванні, то її не можна годувати за 4 години до процедури.

Якщо дитина харчується сумішами — то за 6 годин.

Якщо дитина їсть звичайну їжу, їй не можна їсти 6—8 годин до операції, а пити — 2—4 години.

Що потрібно перевірити перед операцією?

Перевіряйте кваліфікацію анестезіолога, чи є в операційній необхідне обладнання та чи є у лікарні відповідна ліцензія.

У анестезіолога має бути фахова вища освіта, спеціалізація з анестезіології, сертифікат про кваліфікацію для роботи з дітьми.

Переконайтеся, що в анестезіолога є план дій на випадок ускладнень під час операції.

У кабінеті має бути необхідне обладнання для анестезії та реанімації. Повний перелік від Міністерства охорони здоровʼя України тут.

У лікарні має бути ліцензія, щоб надавати послуги у стоматології та дитячій анестезіології. Щоб це перевірити, потрібно запросити у персоналу витяг з ліцензійного реєстру.

Можливо, варто лікувати зуби там, де поруч є реанімація, щоб перестрахуватись?

Так, якщо є підвищений ризик ускладнень, краще планувати операцію в лікарні, де дитину зможуть перевести у відділення інтенсивної терапії або реанімацію. Навіть якщо цього ризику немає, анестезіолог завжди має бути готовий до будь-яких ускладнень. У його кабінеті має бути достатньо помічників з медичною освітою і необхідне обладнання.

Як можливі побічні та відтерміновані наслідки після анестезії?

При місцевій анестезії є ризик інфекції та запалення в місці, куди вводили препарат.

Після загальної анестезії та седації може бути осиплість, нудота, легке запаморочення, озноб, помірний біль у горлі, порушена координація рухів (на нетривалий час).

Якщо операція пройшла без ускладнень, відтермінованих наслідків не буде.

Ризик ускладнень залежить від стану здоровʼя пацієнта та складності процедури. У людей з хронічними хворобами побічні наслідки можуть бути більш серйозними. Лікар-анестезіолог повинен їх профілактувати та мати план дії на випадки, коли вони виникають. Сучасні методи моніторингу і досвідчені анестезіологи зводять ці ризики до мінімуму.

Чому стаються летальні випадки?

Помилки в анестезіології трапляються рідко, але вони трапляються. Ускладнення виникають, якщо пацієнт проігнорував рекомендації анестезіолога, наприклад, поїв перед операцією. Або не повідомив про хвороби. У нього також може бути алергія, яка проявиться лише під час операції. Анестезіолог може не мати кваліфікації для роботи з дітьми або помилитись через втому. Нашкодити також може несправне обладнання.

Можливо, краще лікувати без анестезії? Наприклад, просто тримати дитину силою під час операції?

Ні. У світі загальна анестезія стає золотим стандартом у стоматології. Стоматологічна процедура без анестезії може викликати в дитини страх і навіть психологічну травму.

Дитина може відмовлятись йти до стоматолога або не відкривати рота, поки її стан не стане настільки важким, що її можна буде лікувати лише під загальною анестезією.