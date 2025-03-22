У Києві під час візиту до стоматолога померла семирічна дитина

У приватній стоматологічній клініці Києва помер семирічний хлопчик.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Попередньо, у дитини зупинилося серце під час наркозу. Це сталося під час візиту до стоматолога, кажуть правоохоронці. Лікарі бригади швидкої медичної допомоги протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, але їм це не вдалося.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного Главку, судово-медичний експерт і працівники Ювенальної поліції. Обставини події з’ясовують.