У Львові померла дитина, у якої зупинилось серце під час видалення молочних зубів

У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів. Про це 13 січня повідомив батько дитини.

Він також розповів, що 8 грудня 2023 року мама відвела сина до клініки Ori-Dent, аби видалити йому два зуби — стоматолог запропонував провести процедуру під загальною анастезією.

«За деякий час після початку операції дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги», — розповів батько дитини.

Директор медзакладу пояснив мамі Велеса, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке, за його словами, лікарям вдалося запустити. Хлопчика перевели до реанімаційного відділення, де лікарі констатували смерть мозку. Життєдіяльність дитини підтримували лише препарати. Правоохоронці розслідують цю справу.

Як пише місцеве видання Zaxid.net, провадження відкрили за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання лікарем своїх професійних обовʼязків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.