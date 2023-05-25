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24 лютого о 04:20 росіяни дронами бомбили заставу в Чернігівській області. Від швидкої окупації Чернігів врятували прикордонники, які підірвали міст. Як це було? Подкаст «Давай войсом», випуск № 2

Автор:
Юліана Скібіцька
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
24 лютого о 04:20 росіяни дронами бомбили заставу в Чернігівській області. Від швидкої окупації Чернігів врятували прикордонники, які підірвали міст. Як це було? Подкаст «Давай войсом», випуск № 2

«Бабель»

«Бабель» запустив новий подкаст «Давай войсом» — так зазвичай говорить наша шеф-редакторка, коли хоче обговорити щось голосом. У нашому подкасті редакція обговорюватиме тексти, які вийшли на сайті. У цьому випуску редакторка Юліана Скібіцька говорить із кореспонденткою Ганною Мамоновою. Аня зʼїздила на кордон України та Білорусі в Чернігівській області та поспілкувалася там із прикордонниками, які одними з перших зустріли повномасштабне вторгнення. Це вже другий текст Ані про початок великої війни — перший був про те, як вторгнення почалося в селищі Міловому Луганської області. Для Ані ця тема особливо важлива — вона з Луганська і з 2014 року планує повернутися в рідне місто. У цьому подкасті говоримо про героїзм і скромність прикордонників, про те, як зрадили білоруси та чому вони так вчинили. А ще — заспокоюємо слухачів, які переживають щодо нового наступу на Київ. Якщо коротко, прикордонники готові зустрічати непроханих гостей.

Слухати перший випуск подкасту:

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