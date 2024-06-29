«Вест-Сайд» #10. «Знайомі мексиканці спитали, чи я їду сюди як туристка. У нас уже забули про те, що Україна воює». Гостя подкасту ― журналістка з Нікарагуа у вигнанні Дора Луз Ромеро

Нікарагуа ― одна з найбільш проросійських держав Латинської Америки. Незадовго до повномасштабної російсько-української війни вона двічі потрапляла в українські новини ― коли там заарештували одразу сімох кандидатів у президенти та коли консульство Нікарагуа відкрилося в окупованому Криму. Ці факти прямо повʼязані: багаторічний керівник країни Даніель Ортега, чіпляючись за владу, не гребує підтримкою Путіна. Росія навіть має в Нікарагуа тренінговий центр від МВС ― він допомагає Ортезі проводити репресії за російським зразком. Однією з жертв цих репресій стала найстаріша й найпопулярніша газета Нікарагуа La Prensa. Колись вона була настільки впливовою, що її редактори пішли в політику. Зараз журналістів La Prensa затримують, їхні помешкання обшукують, сайт видання блокують, а папір для друку газети не продають. Редакція медіа була змушена виїхати в Мексику. Звідти зараз і працює Дора Луз Ромеро ― редакторка онлайн-версії видання і гостя чергового випуску подкасту «Вест-Сайд». Дора приїхала в Україну на престур, який організував «Бабель» у рамках проєкту УГСПЛ «Права людини в дії». На початку червня наша команда ознайомила іноземних журналістів із тим, як Україна намагається через суди домогтися справедливого покарання для Путіна, його поплічників і для Росії загалом як ініціаторки війни. За словами Дори, потреби українців і нікарагуанців багато в чому схожі.