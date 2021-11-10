РНБО запроваджує санкції проти 8 осіб, причетних до відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму

«Це вісім фізичних осіб: чотири громадяни Нікарагуа, чотири громадяни Російської Федерації», — зазначив Данілов під час брифінгу.

Рада національної безпеки та оборони України запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, причетних до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Росією Криму.

На початку листопада Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест з огляду на незаконний та неузгоджений візит посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес. Тоді він навідався до Криму для вручення консульського патенту так званому почесному консулу Нікарагуа в РФ із резиденцією у Сімферополі Олегу Белавенцеву.

Пізніше стало відомо, що Кабмін запропонував Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції з огляду на відкриття так званого консульства Республіки Нікарагуа у Криму.