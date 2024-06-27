«Вест-Сайд» #8. «Путін для болгар ― фігура попкультури, хтось із реаліті-шоу чи проєкту на Netflix. Носити футболки з ним ― ознака бунтарства». Гість подкасту ― болгарський журналіст Свєтослав Тодоров.

Болгарія допомагає Україні зброєю і взагалі активно підтримує Київ у російсько-українській війні. Однак на останніх виборах до парламенту пройшли одразу три фактично проросійські партії. У країні, попри багатомільярдні інвестиції завдяки членству в ЄС, досі сильна ностальгія за комуністичними часами, а тодішній керівник країни Тодор Живков залишається однією з найпопулярніших історичних постатей. Про те, що відбувається у країні через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чому там досі продають проросійські сувеніри й що пишуть про Україну місцеві медіа, говоримо в подкасті «Вест-Сайд» із болгарським журналістом, кореспондентом видань «Капитал» і Balkan Insight Свєтославом Тодоровим. Він приїхав до України на престур, який організував «Бабель» у рамках проєкту УГСПЛ «Права людини в дії». Тоді, на початку червня, Україну відвідали девʼятеро журналістів із країн Південної Америки, Африки та Європи. Тут вони ознайомились із наслідками російської окупації та з тим, як Україна протистоїть агресору не лише на полі бою, але й у судах. Ми також поговорили зі Свєтославом про те, наскільки питання справедливості, зокрема історичної, актуальне для сучасної Болгарії.