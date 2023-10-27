Росіяни обстріляли центр Херсону. Є постраждалі

Увечері 27 жовтня російські окупанти обстріляли центр Херсону. Семеро людей постраждали, одну людину госпіталізували.
Про це пише Херсонська обласна прокуратура і очільник ОВА Олександр Прокудін.
Через російський обстріл пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури.
У ДСНС повідомили, що рятувальники деблокували з будинку двох жінок — 76 й 83 років. Також вони загасили пожежу, що виникла після вибуху.
Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Двоє чоловіків 54 років та ще двоє віком 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення, їм допомогли на місці.
Є влучання у два приватних будинки, часткові руйнування – трьох, а десять осель – пошкоджені.
Під обстрілом був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років — вибухова травма та множинні садна. Медики допомогли йому на місці.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення, у лютому — березні 2022 року. У листопаді Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром.
- Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону. Прокудін зазначав, що окупанти хаотично обстрілюють усі райони Херсону, де живуть люди, хоча там немає ані військової техніки, ані військових. Через це Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців із регіону.
- Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. На захоплених територіях, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти чинять тиск на місцеве населення й обмежують його права, а також селять у житла українців російських військових.