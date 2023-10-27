У росії призначили нового головнокомандувача Повітряно-космічних сил. Він замінить Суровікіна

Генерал-полковник Віктор Афзалов став новим головнокомандувачем Повітряно-космічних сил росії замість Сергія Суровікіна.

Про це пише російське Міноборони.

Про Віктора Афзалова відомо, що у 2012 році його призначили начальником штабу — першим заступником командувача армії Військово-повітряних сил та ППО Східного військового округу. У липні 2017 року призначили командувачем армії ВПС та ППО округу, а в серпні 2018-го — начальником головного штабу Військово-космічних сил росії.