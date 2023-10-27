З портів Великої Одеси після триденної перерви вийшли судна — тимчасовий коридор продовжує роботу

Тимчасовий гуманітарний коридор з та до портів Великої Одеси поновив роботу після триденної перерви. На вихід з одеських портів нині прямують одразу чотири судна — Propus, Iasos, Gloria G, Manassa Queen, а до українських чорноморських портів ідуть танкер Mavka, балкер Golden Arrow і судно для перевезення генеральних вантажів Maranta.

За даними Мінінфраструктури, наразі в портах «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» під завантаженням 23 судна. Українська зернова асоціація заявляла про «необґрунтовану затримку завантажених зерном суден», але в Мінінфраструктури пояснили, що коридор працює в надскладних умовах, тому він функціонує з урахуванням воєнної обстановки та погодних умов.

Від 16 вересня, коли до українського порту вперше зайшло судно в межах нової ініціативи, ставки за фрахт впали з $60/т на початку роботи нового морського шляху до $45–50 в останні тижні, розповів Forbes директор BPG Shipping Геннадій Іванов.

Станом на 27 жовтня, у цілому коридором на вхід скористалося 54 судна, і 37 — на вихід.