ХАМАС заявив про загибель 50 заручників-ізраїльтян нібито через обстріл сектора Гази

Військове крило ХАМАС заявило про загибель 50 ізраїльських заручників. Це нібито сталося через авіаудари Ізраїлю по сектору Гази.
Раніше в ХАМАС повідомляли про смерть 21 заручника. Причини називали ті ж самі. За уточненими даними ЦАХАЛ, у палестинських бойовиків у полоні 224 людини.
Армія оборони Ізраїлю каже, що бойовики утримують щонайменше 210 заручників, з яких приблизно 30 — діти, а ще 20 — люди похилого віку. Здебільшого це громадяни Ізраїлю, однак серед них є й громадяни інших держав.
- Усього з полону ХАМАС вдалося звільнити чотирьох людей: Йохевед Ліфшиц, Нуріту Купер та двох американо-ізраїльтянок, матір і дочку Джудіт і Наталі Раанан. Ізраїль заявляє, що понад 200 людей все ще перебувають у заручниках.