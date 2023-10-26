В Ізраїлі ідентифікували 808 цивільних жертв ХАМАС. У секторі Гази 224 заручники

Станом на 26 жовтня в Ізраїлі ідентифікували 808 цивільних, які стали жертвами атак ХАМАС 7 жовтня.
Про це пише Times of Israel.
За словами поліцейських, впізнали 84% загиблих мирних мешканців. Ідентифікувати багатьох жертв складно — їхні тіла сильно обгорілі або понівечені. Близькі уже поховали 701 загиблого.
Окрім цивільних, через атаки терористів загинули понад 300 представників Сил безпеки.
Крім того, ЦАХАЛ заявляє, що бойовики ХАМАС наразі тримають у заручниках у секторі Гази 224 людини.
За даними джерел CNN, переговори щодо звільнення заручників просуваються складно. У них беруть участь Сполучені Штати, Ізраїль, Катар, Єгипет і ХАМАС.
- Ізраїльська сторона заявляє про майже 1 500 загиблих громадян, ХАМАС — про 7 тисяч загиблих палестинців. В Ізраїлі також загинув 21 громадянин України. У секторі Гази — троє загиблих.
- Наразі з полону ХАМАС вдалося звільнити чотирьох людей: Йохевед Ліфшиц, Нуріту Купер та двох американо-ізраїльтянок, матір і дочку Джудіт і Наталі Раанан.