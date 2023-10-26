«Укрзалізниця» подовжила маршрут нового потягу з Варшави до Чернівців

«Укрзалізниця» подовжила маршрут нового поїзда Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия до Чернівців.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

Поїзд № 868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ і Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 03:02 і прямуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву. До Рави-Руської потяг прибуватме о 09:58.

Як і раніше, там буде пересадка на польський поїзд SKPL, який прибуватиме до Варшави о 17:18.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Рави-Руської до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 06:15 і прибуватиме до Чернівців о 13:20.

Також «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на маршруті Чернівці — Рава-Руська через Івано-Франківськ і Львів. Поїзд № 866/865 вирушатиме з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, до Рави-Руської о 22:02.

У зворотному напрямку поїзд вирушить 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19 і прибуде до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33, а до Чернівців о 23:42.

Квитки на всі рейси можна купити в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.