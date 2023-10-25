«Укрзалізниця» запускає жіночі купе ще в чотирьох поїздах

«Укрзалізниця» розширює проєкт жіночих купе і з 15 листопада додає їх ще до чотирьох поїздів. Про це компанія оголосила 25 жовтня.
Купе будуть у потягах:
- № 17/18 Харків — Ужгород;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- № 26/236 Одеса — Рахів.
Купити квитки в жіночі купе можна буде в застосунку «Укрзалізниці» з 27 жовтня. Місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам і дітям до 5 років включно. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.
Голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко розповів, що в середньому такі купе заповнюються на 93%. За 4 місяці продали вже 25 тисяч квитків.
- З літа 2023 року жіночі купе функціонують у 4 пасажирських поїздах: № 81/82 Київ — Ужгород, № 41/42 Дніпро — Трускавець, № 75/76 Київ — Кривий Ріг, № 15/16 Харків — Ясіня.
- 9 жовтня 2023 року «Укрзалізниця» повідомила, що на вокзалах і в поїздах почали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники воєнізованої охорони компанії. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях і реагувати за потреби. На відміну від відомчих охоронців, які працюють на залізниці у службовій формі, маршали діють непублічно.