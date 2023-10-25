«Укрзалізниця» запускає жіночі купе ще в чотирьох поїздах

«Укрзалізниця» розширює проєкт жіночих купе і з 15 листопада додає їх ще до чотирьох поїздів. Про це компанія оголосила 25 жовтня.

Купе будуть у потягах:

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№ 26/236 Одеса — Рахів.

Купити квитки в жіночі купе можна буде в застосунку «Укрзалізниці» з 27 жовтня. Місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам і дітям до 5 років включно. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

Голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко розповів, що в середньому такі купе заповнюються на 93%. За 4 місяці продали вже 25 тисяч квитків.