У Польщі визначилися з кандидатами на посаду премʼєра

«Наразі ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість», — сказав Дуда.

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори з партіями, які ввійшли в новий Сейм після парламентських виборів, й оголосив двох претендентів на посаду премʼєр міністра, передає польський телеканал TVN24.

Кандидатами стали чинний премʼєр Матеуш Моравецький та очільник опозиції Дональд Туск.

За словами президента Польщі, склалася нова ситуація для країни, коли партія з найбільшою кількістю голосів на парламентських виборах зіткнулася з коаліцією опозиційних партій у Сеймі, що отримали там більшість.

Анджей Дуда призначив перше засідання нового складу Сейму на 13 листопада. Повноваження нинішнього закінчуються 12 листопада.

Як пройшли парламентські вибори в Польщі

Явка на виборах до Сейму становила 74,38% — це найвищий результат з 1989 року. «Право і справедливість» втратила 14 місць у Сенаті, а загалом отримала 34 місця, тоді як опозицію представлятимуть 66 сенаторів. Водночас «Право і справедливість» набрала 35,38% голосів, опозиційна «Громадянська коаліція» 30,70%, «Третій шлях» 14,40%, «Лівиця» із 8,61% і права «Конфедерація»7,16%.

Позиції партій щодо України

«Право і справедливість» на чолі з Ярославом Качинським зацікавлена в підтримці України, тоді як «Конфедерація» виступає проти підтримки українських біженців і обіцяє зупинити «недобросовісну конкуренцію» українських фермерів.

Лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявляв, що Варшава зацікавлена в перемозі України, а суперечки між країнами виникли через неналежні стратегії польсько-українських відносин нинішнього уряду. Водночас коаліція «Третій шлях» закликає покращити польсько-українські відносини, підтримує членство України в ЄС і допомогу країні, проте теж збирається боротися з напливом українського збіжжя. «Нові ліві» підтримують вступ України до ЄС і виступають за передачу зброї, післявоєнну відбудову України та списання її зовнішнього боргу.