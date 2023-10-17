Вибори у Польщі: підрахували 100% голосів — до парламенту проходять пʼять партій

Станом на 10:30 у Польщі підрахували 100% голосів. Явка на виборах до Сейму склала 74,38% — це найвищий результат з 1989 року. «Право і справедливість» втратила 14 місць до Сенату й отримала загалом 34 місця, тоді як опозицію представлятимуть 66 сенаторів.

Лідирує правляча партія «Право і справедливість» — вона має 35,38% голосів. На другому місці «Громадянська коаліція» із 30,70% голосів.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Наступні — «Третій шлях» із 14,40% голосів, «Лівиця» із 8,61% голосів і «Конфедерація», яку підтримали 7,16% виборців. Решта партій не пройшла до парламенту.

Правляча «Право і справедливість» набрала найбільше голосів, але опозиція, швидше за все, матиме більше місць. За прогнозами, ПіС отримає 194 місця (таким чином вона втратить 41 місце порівняно з результатами виборів 2019 року). «Громадянська коаліція» на чолі з Дональдом Туском, імовірно, здобуде 23 додаткових місця порівняно з 2019 роком і матиме загалом 157 місць у парламенті.

«Третій шлях» відправить у парламент 65 депутатів, а «Лівиця» — 26 (вони втратять 23 місця порівняно з 2019 роком). Конфедерація може отримати додаткові 7 місць порівняно з минулими виборами і матиме загалом 18.

Як вибори в Польщі можуть вплинути на Україну

«Право і справедливість» на чолі з Ярославом Качинським зацікавлена в підтримці України, тоді як «Конфедерація» виступає проти підтримки українських біженців і обіцяє зупинити «недобросовісну конкуренцію» українських фермерів.

Лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявляв, що Варшава зацікавлена в перемозі України, а суперечки між країнами виникли через неналежні стратегії польсько-українських відносин у нинішньому уряді. Водночас коаліція «Третій шлях» закликає покращити польсько-українські відносини, підтримує членство України в ЄС і допомогу країні, проте теж збирається боротися з напливом українського збіжжя.

«Нові ліві» підтримують вступ України до ЄС і виступають за передачу зброї, післявоєнну відбудову України та списання її зовнішнього боргу.

За будь-якого сценарію — чи самостійної перемоги партії, чи формування коаліцій — усі питання між Україною та Польщею виноситимуть на обговорення.