Дослідження: Півні здатні впізнавати себе у дзеркалі

Нове дослідження показало, що півні здатні впізнавати власне відображення у дзеркалі. Це може бути ознакою розвинених когнітивних здібностей та наявності в них самоусвідомлення.

Про це пише The Guardian.

Під час експерименту науковці помістили півня у приміщення, а навпроти нього ставили дзеркало, іншого півня або залишали місце порожнім. Потім на стелю проєктували силует яструба, що летить.

У компанії іншого півня піддослідні птахи здіймали тривогу, якщо бачили загрозу. Однак якщо півень був наодинці або зі своїм відображенням, він зазвичай поводився тихіше, щоб не привернути увагу хижака.

Результати експерименту свідчать про те, що птахи не сприймали своє відображення як ще одного півня, навіть коли воно супроводжувалося відповідним запахом і звуком.

«Також можливо, що вони вважали своє відображення дивним [представником свого виду], що імітує кожен їхній рух, змушуючи їх не видавати сигнал тривоги через роздратування», — припустив один з авторів дослідження.

Учені також використали більш традиційний «дзеркальний» тест, під час якого на тіло півня наносили кольорові мітки та перевіряли, чи почнуть птахи досліджувати пляму, коли побачать її у дзеркалі. Поведінка півнів у цій ситуації змінювалася рідко.