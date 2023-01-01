Науковці зʼясували, що пінгвіни можуть мати певний ступінь самоусвідомлення

Індійські науковці виявили, що деякі види диких пінгвінів можуть мати певний ступінь самоусвідомлення.

Про це пише Phys.org.

Попередні дослідження показали, що самоусвідомлення рідко зустрічається у тваринному світі — до цього часу його виявили лише у кількох ссавців, деяких птахів і деяких риб. Крім того, перевірка його наявності у тварин вимагає певних зусиль.

Більшість дослідників, які шукали такі прояви, використовували так званий дзеркальний тест. У ньому піддослідні тварини бачать себе в дзеркалі, поки дослідники вивчають їхні реакції.

Самоусвідомлення, як правило, передбачає, що тварини помічають щось про себе, що також є у їхньому відображенні, наприклад, торкаються червоної плями на власному обличчі, яку вони можуть побачити лише в дзеркалі.

Прабір Гош Дастідар, Азізуддін Хан і Анінда Сінха вирушили на острів Свеннер у частині східної Антарктиди, щоб спостерігати за поведінкою пінгвінів Аделі і зʼясувати, чи мають вони самоусвідомлення.

Дослідники провели чотири експерименти. У першому вони просто поставили кілька дзеркал на землю поблизу пінгвінів і спостерігали, як випадкові пінгвіни дивляться у них. Другий передбачав будівництво картонного загону навколо пінгвінів, який спрямовував їх до дзеркал. Під час третього вчені розміщували маленькі наклейки у вигляді пінгвінів на дзеркалах. А під час останнього тесту дослідники вдягали на пінгвінів нагрудники і ставили їх перед дзеркалом.

Дослідники не знайшли відповіді в першому експерименті, який насправді був відкриттям: багато тварин не проходять такий тест, коли вважають, що істота, яку вони бачать у дзеркалі, це щось інше, і реагують відповідно. У другому експерименті пінгвіни рухалися так, що можна було припустити, що вони досліджують себе.

Пінгвіни також хвилювалися, дивлячись на дзеркала з наклейками, і активно намагалися їх зняти. Але зовсім не реагували на те, що вони носять маленький нагрудник.