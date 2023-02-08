Дослідження: Риби здатні впізнавати себе в дзеркалі і навіть на фото

Японські біологи зʼясували, що риби губани-чистильники здатні впізнати себе у дзеркалі, а також на фотографії. Це може свідчити про наявність у них самоусвідомлення.

Про це пише Phys.org.

Більшість дослідників, які шукали такі прояви, використовували так званий дзеркальний тест. У ньому піддослідні тварини бачать себе в дзеркалі, поки дослідники вивчають їхні реакції.

Цього разу науковці випускали риб губанів Labroides dimidiatus в акваріум із дзеркальною стінкою, попередньо позначивши їх нешкідливим барвником. Деякі особини, побачивши пляму в дзеркалі, починали тертися відповідним місцем об камінці або пісок на дні, намагаючись видалити фарбу.

Дослідники помістили дзеркало в акваріум з кількома рибами на досить довгий період, щоб вони звикли бачити себе у відображенні. Потім вони зняли дзеркало і замінили його «портретом» тієї ж риби з відміткою на морді. Риба у відповідь спробувала видалити пляму. Дослідники також помістили в акваріум фотографії інших подібних риб з такими ж відмітками. Губани атакували знімки, вважаючи їх суперниками.

Коли губанам, які не бачили себе у дзеркалі, показали їхні «портрети», риби напали на них. Це явна ознака того, що вони не змогли впізнати себе, оскільки не знали, як виглядають у дзеркалі.

На думку вчених, їхній експеримент вказує на те, що самоусвідомлення може бути більш поширеним у тваринному світі, ніж люди вважали раніше. Вони планують провести більш складний експеримент із моніторингом активності мозку риб.