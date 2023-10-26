Bloomberg: ЄС не встигає надати Україні мільйон боєприпасів за рік

Європейський Союз відстає від плану надання боєприпасів Україні, пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За планом, ЄС пообіцяв надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом року — спочатку використовувати наявні запаси, а потім за рахунок контрактів про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

Відтоді минуло понад половину заявленого часу, однак у рамках ініціативи забезпечили приблизно 30% від запланованих поставок. За даними Bloomberg, кілька держав-членів ЄС приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку з проханням продовжити терміни постачання.

Сполучені Штати, які у 2024 році хочуть збільшити власне виробництво приблизно до мільйона снарядів на рік, закликали Євросоюз активізувати свої зусилля, щоб допомогти Україні не відставати від російського виробництва.

За даними Bloomberg, понад десять країн, зокрема країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, уже передали або планують спільно передати приблизно 300—400 тисяч боєприпасів. Доставка переважно відбуватиметься в рамках ініціативи ЄС.

Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не входить до ЄС, розмістили замовлення на $55 мільйонів. Виробництво боєприпасів за цими контрактами почнеться наступного року.