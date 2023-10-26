США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн. Що отримають Сили оборони

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $150 мільйонів, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.
Допомога міститиме додаткові ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм артилерійські снаряди.
Загалом пакет містить:
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- ракети ППО AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети TOW;
- системи Javelin;
- понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- спорядження для холодної погоди;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Цей пакет допомоги стане 49-м у межах механізму Presidential Drawdown Authority з лютого 2022 року, через який українські військові отримують обладнання з американських складів.
- Останній до цього пакет американської військової допомоги США оголошували 11 жовтня в межах засідання Контактної групи з питань оборони України, його вартість становила $200 мільйонів.
- Загальна сума безпекової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення росії становить близько $44 мільярдів, але її подальша доля під питанням через відсутність спікера Палати представників. Утім Пентагон усе ще має близько $5 мільярдів затвердженого Конгресом фінансування на військову допомогу Україні через виявлену влітку помилку обліку вартості обладнання.