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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн. Що отримають Сили оборони

Автор:
Софія Телішевська
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Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $150 мільйонів, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Допомога міститиме додаткові ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм артилерійські снаряди.

Загалом пакет містить:

  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • ракети ППО AIM-9M;
  • зенітні ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • системи Javelin;
  • понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • спорядження для холодної погоди;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Цей пакет допомоги стане 49-м у межах механізму Presidential Drawdown Authority з лютого 2022 року, через який українські військові отримують обладнання з американських складів.

  • Останній до цього пакет американської військової допомоги США оголошували 11 жовтня в межах засідання Контактної групи з питань оборони України, його вартість становила $200 мільйонів.
  • Загальна сума безпекової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення росії становить близько $44 мільярдів, але її подальша доля під питанням через відсутність спікера Палати представників. Утім Пентагон усе ще має близько $5 мільярдів затвердженого Конгресом фінансування на військову допомогу Україні через виявлену влітку помилку обліку вартості обладнання.