The Insider: Російські виробники «Кинджалів» та «Іскандерів» обходять санкції й отримують компоненти з Європи

Російське видання The Insider провело розслідування, в якому зʼясувало, що підрядники підприємств, які виготовляють російські ракети, зокрема «Кинджал» та «Іскандер», досі отримують товари з Європи і уникають західних санкцій.

Ракети «Кинджал» та «Іскандер» виготовляє корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» з Коломни (рф), яка входить до холдингу «Високоточні комплекси» держкорпорації «Ростех».

Для виробництва ракет корпорація отримує американські мікросхеми від Texas Instruments, Analog Devices та Altera завдяки московському ТОВ «ЕТС Електронікс», яке ввозить мікросхеми через китайську компанію ETC Electronics Limited.