Екснардепа Максима Микитася підозрюють заволодінні 307 млн грн Міноборони

Екснардепа, а також колишнього першого заступника начальника Генштабу та ще чотирьох людей підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень.
Про це повідомляють у Національному антикорупційному бюро.
Як зазначає журналіст Олег Новіков, ідеться про нову підозру Максиму Микитасю.
У 2018 році Міністерство оборони хотіло побудувати захищені склади для зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ і уклало відповідні контракти на 3 мільярди гривень із підконтрольними нардепу компаніями.
Депутат планував заволодіти частиною цих коштів, проте йому заважали законодавчі обмеження — Міноборони могло сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт. Тоді нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ і забезпечили прийняття змін до урядових постанов, що дозволяли платити за будівництво 80% авансом.
Протягом листопада-грудня 2018 року Міноборони переказало на рахунки підконтрольного депутату товариства понад 307 млн грн. Утім, будівництво обʼєкта так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.
- Екснардеп Микитась на сьогодні є фігурантом ще трьох різних корупційних справ.
- У 2019 році НАБУ оголосило Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії. У 2020 йому повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.
- У жовтні минулого року його затримали за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той стверджував, що екснардеп-забудовник пропонував йому €22 мільйони за участь певних компаній у будівництві метро у Дніпрі. За даними Центру протидії корупції, Микитась вийшов із СІЗО 21 липня і наразі має носити електронний браслет до 8 листопада включно.