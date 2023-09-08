ВАКС продовжив строк носіння електронного браслета екснардепу Максиму Микитасю

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила екснардепу-забудовнику Максиму Микитасю строк дії обовʼязків. Він має носити електроний браслет до 8 листопада включно.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Обвинувачений має й надалі:

прибувати за вимогами прокурора і суду;

не залишати межі Києва та Київської області без дозволу прокурора або суду;

повідомляти прокурора і суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з людьми, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний браслет.

Максима Микитася затримали в жовтні минулого року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той стверджував, що екснардеп-забудовник пропонував йому €22 мільйони за участь певних компаній у будівництві метро у Дніпрі.

За даними Центру протидії корупції, Микитась вийшов із СІЗО 21 липня.