У Польщі українці можуть відновити втрачені чи викрадені водійські права

Тепер у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові для українців стала доступна послуга відновлення втраченого чи викраденого водійського посвідчення.

Про це пише пресслужба МВС України.

Щоб отримати послугу потрібно звернутися до держпідприємства «Документ». Перед цим записатися онлайн на сайті або чекати в порядку живої черги. А ще підготувати документи:

паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання;

довідку платника податків;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).

Ось адреси, де доступна послуга:

Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2 поверх);

Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх);

Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);

Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.

Раніше українські водії могли обміняти тільки наявне посвідчення водія.