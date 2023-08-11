Електронне посвідчення водія можна обміняти за кордоном у центрах державного підприємства «Документ».

Про це пише пресслужба МВС України.

Послуга доступна для тих, хто має національне посвідчення водія, видане в Україні. Вона корисна, якщо водійські права протерміновуються, коли водій змінює прізвище, імʼя тощо або коли пластиковий бланк затерся і написи не читаються.

Якщо у водія сучасне посвідчення, видане в Україні, і з ним усе добре, то його не потрібно обмінювати на національні посвідчення інших країн.

Від початку 2023 року українці обміняли понад 21 тисячу посвідчень за кордоном.