У «Дії» відтепер можна замінити водійські права. Як це зробити

У застосунку «Дія» зʼявилася нова функція — заміна водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.
Про це пише пресслужба сервісу держпослуг.
Для заміни водійського є низка причин: втрата чи пошкодження, зміна прізвища, кінець терміну дії першого посвідчення у водія-новачка, заміна пластику на цифровий документ.
Щоб це зробити, потрібно:
- натиснути меню «Послуги» та знайти «Заміна посвідчення водія»;
- вибрати причину заміни;
- вибрати тип посвідчення (цифрове чи цифрове разом із пластиком);
- вибрати сервісний центр, де хочете забрати документ;
- підписати заяву;
- оплатити послугу протягом десяти хвилин та очікувати на запрошення в сервісний центр.
Якщо у вас досі немає послуги в доступних, слід оновити застосунок.
- Місяць тому в застосунку «Дія» зʼявилась функція скасування шерингу авто. Сервіс доступний як для власника автівки, так і для належного користувача.