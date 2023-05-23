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У «Дії» відтепер можна замінити водійські права. Як це зробити

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

У застосунку «Дія» зʼявилася нова функція — заміна водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.

Про це пише пресслужба сервісу держпослуг.

Для заміни водійського є низка причин: втрата чи пошкодження, зміна прізвища, кінець терміну дії першого посвідчення у водія-новачка, заміна пластику на цифровий документ.

Щоб це зробити, потрібно:

  • натиснути меню «Послуги» та знайти «Заміна посвідчення водія»;
  • вибрати причину заміни;
  • вибрати тип посвідчення (цифрове чи цифрове разом із пластиком);
  • вибрати сервісний центр, де хочете забрати документ;
  • підписати заяву;
  • оплатити послугу протягом десяти хвилин та очікувати на запрошення в сервісний центр.

Якщо у вас досі немає послуги в доступних, слід оновити застосунок.