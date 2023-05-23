У «Дії» відтепер можна замінити водійські права. Як це зробити

У застосунку «Дія» зʼявилася нова функція — заміна водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.

Про це пише пресслужба сервісу держпослуг.

Для заміни водійського є низка причин: втрата чи пошкодження, зміна прізвища, кінець терміну дії першого посвідчення у водія-новачка, заміна пластику на цифровий документ.

Щоб це зробити, потрібно:

натиснути меню «Послуги» та знайти «Заміна посвідчення водія»;

вибрати причину заміни;

вибрати тип посвідчення (цифрове чи цифрове разом із пластиком);

вибрати сервісний центр, де хочете забрати документ;

підписати заяву;

оплатити послугу протягом десяти хвилин та очікувати на запрошення в сервісний центр.

Якщо у вас досі немає послуги в доступних, слід оновити застосунок.