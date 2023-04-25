У «Дії» дозволили скасовувати шеринг авто

У застосунку «Дія» зʼявилась функція скасувати шеринг авто. Сервіс доступний як для власника автівки, так і для належного користувача.
Про це розробники оголосили 25 квітня.
Щоб скористатися послугою, власники машини мають:
- Авторизуватися в «Дії» — обрати «Послуги» — «Шеринг авто» — Скасувати шеринг.
Якщо скасовує належний користувач, то необхідно:
- Авторизуватися в «Дії» — перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — обрати «Відмовитися від користування авто» — «Почати» — пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.
Скасування відбудеться автоматично — і техпаспорт зникне з «Дії» належного користувача.
- 24 квітня в застосунку «Дія» зʼявився витяг про несудимість. Цей документ потрібен, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі.