У «Дії» дозволили скасовувати шеринг авто

У застосунку «Дія» зʼявилась функція скасувати шеринг авто. Сервіс доступний як для власника автівки, так і для належного користувача.

Про це розробники оголосили 25 квітня.

Щоб скористатися послугою, власники машини мають:

Авторизуватися в «Дії» — обрати «Послуги» — «Шеринг авто» — Скасувати шеринг.

Якщо скасовує належний користувач, то необхідно:

Авторизуватися в «Дії» — перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — обрати «Відмовитися від користування авто» — «Почати» — пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Скасування відбудеться автоматично — і техпаспорт зникне з «Дії» належного користувача.