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У «Дії» зʼявився витяг про несудимість

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У додатку «Дія» зʼявився витяг про несудимість. Цей документ потрібен, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі.

Про це Міністерство цифрової трансформації оголосило 24 квітня.

Як отримати документ:

  • відкрити розділ «Послуги»;
  • обрати «Довідки та витяги»;
  • перейти у «Витяг про відсутність судимості»;
  • обрати тип і мету запиту, заповнити дані про себе та надіслати запит.