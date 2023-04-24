У «Дії» зʼявився витяг про несудимість

У додатку «Дія» зʼявився витяг про несудимість. Цей документ потрібен, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі.
Про це Міністерство цифрової трансформації оголосило 24 квітня.
Як отримати документ:
- відкрити розділ «Послуги»;
- обрати «Довідки та витяги»;
- перейти у «Витяг про відсутність судимості»;
- обрати тип і мету запиту, заповнити дані про себе та надіслати запит.
- У березні в «Дії» повернули можливість сплатити штрафи за порушення ПДР і додали функцію отримання судових рішень.
- З лютого на порталі «Дія» доступна послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Там же можна обрати місце, час і формат проведення церемонії.