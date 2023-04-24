У «Дії» зʼявився витяг про несудимість

У додатку «Дія» зʼявився витяг про несудимість. Цей документ потрібен, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі.

Про це Міністерство цифрової трансформації оголосило 24 квітня.

Як отримати документ: